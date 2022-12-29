وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يلمح إلى إمكانية شن هجوم على مواقع نووية إيرانية خلال عامين.

قال وزير الدفاع في الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايتها بيني غانتس، إنه من الممكن أن تشن إسرائيل هجومًا على مواقع نووية إيرانية في غضون عامين أو ثلاثة.

وأشار غانتس في كلمة وجهها للطلاب المتخرجين في سلاح الجو، إلى أن إسرائيل طورت قدرتها على ضرب منشآت نووية إيرانية بدرجة كبيرة في السنوات الأخيرة.

وأضاف قائلا: “في غضون عامين أو ثلاثة أعوام، ربما تكونون تجتازون السماء باتجاه الشرق، وتشاركون في هجوم على مواقع نووية في إيران”.

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تأتي تصريحات “بيني غانتس” بعد تصريحات مماثلة قالها الشهر الماضي الجنرال في الجيش أفيف كوخافي، قال فيها إن إسرائيل والولايات المتحدة ستسرعان من الخطط العسكرية لمواجهة إيران في الوقت الذي تسعى فيه بقوة إلى تحقيق أجندتها النووية.

وعلى مدى أكثر من عقد من الزمان، توجّه إسرائيل تهديدات مستترة بمهاجمة المنشآت النووية لإيران إذا رأت أن دبلوماسية القوى العالمية مع طهران وصلت إلى طريق مسدود.

ومع ذلك، يشكك بعض الخبراء في أن إسرائيل تمتلك القوة العسكرية اللازمة لإلحاق أضرار دائمة بالأهداف الإيرانية البعيدة والمتفرقة في أماكن مختلفة تتمتع بحماية جيدة.

الملف النووي الإيراني

تشير توقعات المخابرات الإسرائيلية للملف النووي الإيراني إلى أن:

إيران ستواصل المضي في مسار التقدم البطيء الذي تسلكه حاليًا في المجال النووي.

لن تغير إيران سياساتها إلا إذا تم فرض عقوبات شديدة عليها، وعندئذ يمكن أن تقرر تسريع التخصيب إلى مستوى الاستخدام العسكري.

ومع تعثر الجهود الدولية لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، يكثف الإيرانيون جهود تخصيب اليورانيوم، وهي عملية ذات استخدامات مدنية لكن من الممكن استخدامها أيضًا في إنتاج وقود للقنابل النووية، رغم نفي إيران وجود نية لديها لفعل ذلك.

ويقول خبراء إن إيران قد تكون قادرة على رفع مستوى التخصيب لدرجة النقاء الانشطاري اللازم لصنع الأسلحة خلال فترة قصيرة، لكنهم يشيرون إلى أن صنع رأس حربي يصلح للإطلاق سيستغرق سنوات، وهو نفس التقدير الذي ردده جنرال في المخابرات العسكرية الإسرائيلية هذا الشهر.

السلاح النووي في إسرائيل

لا تؤكد إسرائيل ولا تنفي امتلاك أسلحة نووية، في ظل سياسة الغموض التي تنتهجها، ويعتقد العلماء أنها تمتلك هذه الأسلحة، وأنها حازت أول قنبلة في أواخر عام 1966.

وإسرائيل، على النقيض من إيران، ليست من الدول الموقعة على معاهدة حظر الانتشار النووي لعام 1970، التي تسمح للدول بالحصول على التكنولوجيا النووية للأغراض المدنية، مقابل عدم حيازة أسلحة نووية.