قلل وزير الدفاع الأمريكي من أهمية سقوط مدينة “باخموت” بشرق أوكرانيا قائلا إن ذلك لا يعني أن روسيا استعادت قوة الدفع وغيرت مسار الحرب بحسب زعمه.

ونقلت رويترز عن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اليوم الاثنين إن مدينة باخموت بشرق أوكرانيا لها أهمية رمزية أكثر منها عملياتية، وإن أي تقدم بشأنها لا يعني بالضرورة أن موسكو استعادت قوة الدفع في جهودها العسكرية المستمرة منذ عام.

وقال أوستن للصحفيين خلال زيارته للأردن “أعتقد أن لها قيمة رمزية أكثر من القيمة الاستراتيجية والعملياتية”، مضيفا أنه لن يتوقع ما إذا كانت القوات الروسية ستحتل باخموت أو متى ستقوم بذلك. وأضاف أوستن “سقوط باخموت لن يعني بالضرورة أن الروس غيروا مسار هذه المعركة”.

وبسقوط باخموت تصبح المدن الصناعية القريبة في مرمى مدفعية الروس فضلا عن قذائف الهاون وسقوط المدينة سيمنح الروس فرصة للتقدم، وتوضح بي بي سي الاهمية الاستراتيجية للمدينة بالقول إن ياخموت تشكل أهمية استراتيجية لروسيا بعد خسارة الجيش الروسي مدينة إزيوم جنوب منطقة خاركيف الشمالية في سبتمر/أيلول الماضي.

فيما تشكل المدينة بالنسبة للأوكرانيين حصنا للدفاع عن باقي مدن دونيتسك، وتوظيفها لتوجيه ضربات نحو المواقع الروسية في الأجزاء الخاضعة لسيطرتها، بما فيها عاصمة المقاطعة مدينة دونيتسك.

By sacrificing immensely to keep this region safe, these disciplined service members of the JTC demonstrate their unwavering commitment to duty and country. It’s truly a testament to their bravery and selflessness. pic.twitter.com/C1D6EWT9fj — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) March 6, 2023