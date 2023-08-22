ترأس الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، اليوم، نيابة عن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وفد المملكة المشارك في “حوار بريكس بلس، وبريكس أفريقيا”، تحت شعار “شراكة من أجل النمو المتسارع، والتنمية المستدامة، والتعددية الشاملة”، المنعقد اليوم حتى نهاية يوم الخميس 24 أغسطس 2023م، في مدينة جوهانسبرغ.

و سيقوم الوزير على هامش القمة بعقد عدداً من اللقاءات الثنائية مع ممثلي الدول الشقيقة والصديقة المشاركين في حوار بريكس بلس، وبريكس أفريقيا.

ويضم وفد المملكة، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن الرسي، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود، ومدير عام المنظمات الدولية شاهر الخنيني.

يذكر أن حوار بريكس بلس، وبريكس أفريقيا، يناقش العديد من المستجدات على الساحة الدولية، والتحديات التي يشهدها العالم، كما سيبحث الحلول المستدامة للتحديات التي يشهدها العالم، بما في ذلك قضايا بريكس والجنوب العالمي لبناء شراكات ذات منفعة متبادلة في عالم متعدد الأقطاب.

ويتولى سيريل رامافوزا رئيس جنوب أفريقيا وهوالبلد المضيف، رئاسة القمة، التي سيحضرها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، والتي تبدأ اليوم الثلاثاء وتختتم يوم الخميس.

وسوف ينضم إلى مودي نظيره البرازيلي لولا دا سيلفا، والرئيس الصيني شي جين بينغ. وسيمثل روسيا، الدولة الطرف في مجموعة البريكس، وزير الخارجية سيرغي لافروف، بينما سيشارك الرئيس فلاديمير بوتين افتراضيا، وسيحضر في المجمل أكثر من 50 زعيما.

وكانت عدة دول عربية قدمت وهي: الجزائر ومصر والسعودية والإمارات بالإضافةإلى البحرين والكويت والمغرب وفلسطين، طلبات رسمية للانضمام إلى بريكس، من بين 23 دولة قامت بالخطوة نفسها، وفق ما أعلنته جنوب إفريقيا

ففي 7 أغسطس الجاري، قالت وزيرة الخارجية في جنوب إفريقيا ناليدي باندور، في بيان، “لدينا طلبات رسمية باهتمام قادة 23 دولة بالانضمام إلى بريكس، والعديد من الطلبات غير الرسمية الأخرى بشأن إمكانيات العضوية”.

طموحات تحالف “بريكس” إلى أين ؟

يقود توسيع “تحالف بريكس” إلى تعزيز دورها كتحالف اقتصادي يتمتع بمجموعة من المزايا التي تؤهله لمنافسة مجموعة السبع، وبما يتسق مع الأهداف الرئيسية التي أنشئ هذا التحالف من أجلها ككيان يسعى لخلق حالة من التوازن بالاقتصاد العالمي.

ويطمح التكتل، إلى إيجاد نظام اقتصادي مواز للنظام الحالي الذي تقوده الولايات المتحدة، إذ ترى الصين في هذا التكتل، نموذجا لمناصرة الاقتصادات النامية والفقيرة.

والجانب الاقتصادي، شكل العمود الفقري الرئيس لتأسيس مجموعة بريكس، وأخذ الأعضاء يطورون خططهم الاقتصادية كتكل واحد، وصولا إلى قوة اقتصادية قادرة على مواجهة القوة الاقتصادية الغربية الحالية.

ويقوم تحالف بريكس بإعادة تشكيل النظام العالمي من خلال تحويل القوة من “الشمال العالمي” إلى “الجنوب العالمي”.

ما هي أرقام القوة الاقتصادية لـ”دول بريكس”؟

تظهر الأرقام القوة الاقتصادية التي وصلت إليه دول بريكس، فقد أصبحت مسيطرة وكبيرة على مستوى العالم، وتظهر بيانات صندوق النقد الدولي، أن مساهمة التكتل بلغت 31.5 بالمئة في الاقتصاد العالمي بنهاية 2022، مقابل 30.7 بالمئة للقوى السبع الصناعية.

نيابةً عن سمو ولي العهد.. سمو وزير الخارجية الأمير #فيصل_بن_فرحان @FaisalbinFarhan يغادر إلى جنوب أفريقيا لترأس وفد المملكة المشارك في حوار بريكس بلس وبريكس أفريقيا pic.twitter.com/CwYBqJIR77 — وزارة الخارجية ?? (@KSAMOFA) August 22, 2023