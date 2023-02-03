وزير الخارجية السعودي يزور العراق ويلتقي كبار المسؤولين

وصل وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود، إلى العاصمة العراقية بغداد، أمس الخميس، في زيارة رسمية يجري خلالها مباحثات مع كبار المسؤولين العراقيين حول العلاقات بين البلدين المطلين على الخليج العربي.

واستقبل الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد الأمير فيصل بن فرحان في القصر الرئاسي في بغداد.

ونقل الأمير فيصل تحيات وتقدير العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وتمنياتهما للعراق الشقيقة حكومةً وشعباً المزيد من التقدم ودوام الرقي والنماء، فيما حمله الرئيس رشيد تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ولشعب المملكة المزيد من التقدم والازدهار.

مؤتمر صحافي لوزراء الخارجية

قال الأمير فيصل مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره العراقي فؤاد حسين ببغداد إن العراق يلعب دوراً أساسياً في تعزيز الاستقرار بالمنطقة، مؤكداً على تعزيز التعاون مع بغداد بكافة المجالات.

وأكد أن العلاقة مع العراق تشهد زخماً إيجابياً كبيراً في الفترة الأخيرة، وأن بلاده تعمل بخطى وثيقة على استمرار هذا الزخم.

وأضاف “ندعم جهود الحكومة العراقية في تعزيز الاستقرار والسعي لتحقيق الاستدامة في النمو. سنعمل سوياً في هذا الاتجاه من خلال مجلس التنسيق المشترك، الذي يعمل على تفعيل عدة مشاريع”.

وقال أيضاً “يشهد القطاع الاقتصادي في العراق نمواً إيجابياً، وهناك فرص ولا بد من الاستفادة منها لكلا البلدين، ما ينعكس إيجابياً أيضاً على المنطقة ككل”.

وأشار إلى أنه بدون استقرار “لا يمكن تحقيق الأهداف الرامية لرفع النمو الاقتصادي والرخاء الذي نسعى إليه. منخرطون في هذا العمل، كما نهدف لإعطاء دفعة جديدة للعمل العربي المشترك”.

التعاون الأمني والاقتصادي

من جانبه، قال وزير خارجية العراق فؤاد حسين إن التعاون مع السعودية مستمر في كافة المجالات، طالباً من المملكة تزويد بلاده بـ “الطاقة الكهربائية من خلال الشبكة السعودية أو الخليجية”.

وأضاف “تأتي الزيارة في وقت حساس جداً، من المهم إجراء الحوارات بشأن التحديات التي تهم المنطقة عموماً”.

وأوضح أن “العلاقات الثنائية بين البلدين تطورت بشكل كبير، إذ إن هناك تعاوناً في المجال التجاري والاستثماري، كما بحثنا السياسة النفطية والتنسيق في إطار منظمة أوبك وأوبك+”، مشيداً علة التعاون الأمني في مجال مكافحة المخدرات والتنسيق لعقد مجلس التنسيق السعودي العراقي.

وأبدى وزير الخارجية العراقي ترحيباً بالشركات السعودية الراغبة في الاستثمار بالعراق، فيما شكر الرياض لدعمها بغداد في تنظيم بطولة الخليج الرياضة بدورتها الـ 25.