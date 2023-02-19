وزير الخارجية السعودي : إجماع خليجي – عربي على ضرورة ايجاد حل سياسي في سوريا

قال صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي إن هناك إجماعا في العالم العربي على أن الوضع الراهن في سوريا يجب ألّا يستمر ويجب معالجة وضع اللاجئين السوريين في الخارج، والجانب الإنساني بالداخل.

وقد شارك وزير الخارجية السعودي في الجلسة الحوارية بعنوان “الدور الجيوستراتيجي لدول الشرق الأوسط” على هامش مؤتمر ميونخ للأمن 2023.

#ميونخ | سمو #وزير_الخارجية @FaisalbinFarhan : هناك إجماع عربي على أن الوضع الراهن في سوريا يجب ألّا يستمر ويجب معالجة وضع اللاجئين السوريين في الخارج، والجانب الإنساني بالداخل pic.twitter.com/IQyKdMYcFt — وزارة الخارجية ?? (@KSAMOFA) February 18, 2023

وقال وزير الخارجية خلال الجلسة الحوارية “سترون أن إجماعا يتزايد ليس فقط بين دول مجلس التعاون الخليجي بل في العالم العربي على أن الوضع الراهن في سوريا غير قابل للاستمرار”.

وأضاف أنه في ظل غياب سبيل لتحقيق “الأهداف القصوى” من أجل حل سياسي فإنه “بدأ يتشكل” نهج آخر لمعالجة مسألة اللاجئين السوريين في دول الجوار ومعاناة المدنيين خاصة بعد الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا”.

وقال الأمير فيصل “لذلك، ينبغي أن يمر ذلك عبر حوار مع حكومة دمشق في وقت ما بما يسمح على الأقل بتحقيق الأهداف الأكثر أهمية خاصة في ما يتعلق بالزاوية الإنسانية وعودة اللاجئين وما إلى ذلك”.

#ميونخ | سمو #وزير_الخارجية @FaisalbinFarhan : نواصل الحوار مع أوكرانيا وروسيا للتوصل للحل السياسي، وسمعنا عن رغبة البلدين بالتفاوض لكن القضايا بينهما معقدة pic.twitter.com/QqyOP8bzRg — وزارة الخارجية ?? (@KSAMOFA) February 18, 2023

وقال إن “العودة للاتفاق النووي الإيراني يجب أن تكون بنظرة شمولية وبمشاركة خليجية”.

وقال “نعمل مع أمريكا في قضايا أمن واستقرار المنطقة، ونراعي في علاقتنا مصالحنا القومية”.

وبالنسبة إلى الحرب في أوكرانيا، قال وزير الخارجية : “موقف مجلس التعاون الخليجي موحد ونحن مع الحوار لحل الأزمة الروسية – الأوكرانية، ونواصل الحوار مع أوكرانيا وروسيا للتوصل للحل السياسي، وسمعنا عن رغبة البلدين بالتفاوض لكن القضايا بينهما معقدة”.

كما التقى وزير الخارجية السعودي المستشار الخاص لشؤون السياسة الخارجية والأمنية لدى المستشار الألماني ينس بلوتنر، حيث تمت مناقشة العديد من القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها تعزيز جهود إرساء دعائم السلام التي يبذلها البلدان في المنطقة والعالم.

كما التقى الرئيس التنفيذي لمجموعة الأزمات الدولية السيدة كومفورت إيرو، وذلك على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن 2023 في جمهورية ألمانيا الاتحادية، وتطرق الجانبان إلى أهمية تكثيف العمل المتعدد الأطراف، وتعزيز التعاون بين الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني لضمان تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار بالمنطقة والعالم.