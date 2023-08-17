ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

أخبار ذات صلة

Posted inآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسأخبار عربيةاستثمارسوق العملسياسة واقتصاد

وزير الخارجية الإيراني في زيارة رسمية إلى الرياض

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

يصل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان العاصمة السعودية، اليوم الخميس، إذ سيلتقي خلالها بوزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحانفي، و هذه الزيارة الأولى الرسمية له للمملكة منذ استئناف العلاقات بين البلدين في مارس/آذار الماضي، بحسب قناة الاخبارية.

كما سيعقد الجانبان اجتماعا مشتركا لتعزيز التعاون الثنائي بما يخدم البلدين.

ويذكر أن المملكة وإيران اتفقا على عودة العلاقات الدبلوماسية في مارس الماضي، ولقي الاتفاق ترحيب دول عربية وإسلامية  بالبيان الثلاثي المشترك  الصادر عن المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية الصين الشعبية بشأن توصل المملكة وإيران إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران.

ترحيب عربي وإسلامي شامل باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران
وزير سعودي: فرص استثمارية عديدة يمكن أن تحدث سريعاً جداً بين السعودية وإيران
  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا