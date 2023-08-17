وزير الخارجية الإيراني في زيارة رسمية إلى الرياض

يصل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان العاصمة السعودية، اليوم الخميس، إذ سيلتقي خلالها بوزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحانفي، و هذه الزيارة الأولى الرسمية له للمملكة منذ استئناف العلاقات بين البلدين في مارس/آذار الماضي، بحسب قناة الاخبارية.

كما سيعقد الجانبان اجتماعا مشتركا لتعزيز التعاون الثنائي بما يخدم البلدين.

ويذكر أن المملكة وإيران اتفقا على عودة العلاقات الدبلوماسية في مارس الماضي، ولقي الاتفاق ترحيب دول عربية وإسلامية بالبيان الثلاثي المشترك الصادر عن المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية الصين الشعبية بشأن توصل المملكة وإيران إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران.