وزير الحج والعمرة السعودي :خفض تكلفة التأمين الشامل لحجاج هذا العام



كشف وزير الحج والعمرة السعودي عن خفض تكلفه التأمين الشامل لحجاج بيت الله الحرام خلال موسم حج ٢٠٢٣، وذلك بهدف التسهيل والتخفيف من التكاليف دون التغيير في جودة الخدمة والتغطيه الموجودة.



وقال الوزير الدكتور توفيق الربيعة اليوم خلال المؤتمر الصحفي الحكومي المشترك الذي عقد اليوم، أنه لتسهيل وتخفيف التكاليف على الحجاج فيما يتعلق بالتأمين الشامل عملت الوزارة على خفض التكلفة من 235 ريال الى 88 ريال بدون إي تغيير في الخدمة والتغطية الموجودة.



كما تحدث الوزير عن تطوير المناطق التاريخية حيث تم افتتاح مجموعة من المعارض التاريخية، التي تستهدف الوصول عدد المعارض 20 معرض وأكثر من 100 موقع تاريخي، منوها إلى أن مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما هو معلوم تدخل في المواقع التاريخية، لذلك نعمل على أن تكون هذه المواقع التاريخية متاحه بشكل مميز وذات تجربة مميزة للزائرين لها.



وحول أهم التطورات التي أحدثت نوعا من التسهيلات المساهمة في تمكين قدوم المعتمرين وزيادة عددهم، وذلك من خلال زيارات دولية مختلفة حيث تمت زيارة 13 دولة تم خلالها اللقاء بـ1000 شركة متخصصة في تنظيم الرحلات والنقل، نتج عنها العمل على أكثر من 108 اتفاقيات؛ تعمل على تسهيل وصول المعتمرين، نتج عنها تطور في زيادة عدد المعتمرين، إضافة إلى تمديد تأشيرة العمرة من ٣٠ إلى ٩٠ يوماً و تعزيز التوعية خلال الزيارات الدولية.



ولفت الوزير أن نسبة زيادة تدفق المعتمرين هذا العام زاد بنسبة 30% عن الأعوام السابقة، مما يعني تسجيل رقم تاريخي وقياسي لزيارة المعتمرين، كما تطمح الحكومة إلى أن رفع النسبة أعلى في السنوات المقبلةن نظرا لتسهيلات التي يحرص عليها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.





وزير الحج والعمرة: خفض التأمين الشامل من 235 إلى 88 ريال دون تغيير في الخدمة والتغطية الموجودة.#واس_حج44 | #بسلام_آمنين #واس_عام pic.twitter.com/S0EgHMXoMs — واس العام (@SPAregions) June 22, 2023