وزير الحج السعودي : خطة عمل مشتركة لإدارة الحشود لتحقيق أعلى مستويات السلامة للحجاج



قالت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم، أنها تعمل على خطط تنظيمية لهذه الحشود، بالتعاون مع عدد من القطاعات الحكومية الآخرى لإدارة الحشود بهدف تحقيق أعلى درجات السلامة لحجاج بيت الله الحرام.





وذكر وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة، خلال فعاليات جلسات ندوة الحج الكبرى 2023 التي تعقد حاليا في محافظة “جدة”، أن وزارة الحج تعمل على خطط تنظيمية لهذه الحشود، بالتعاون مع وزارة الداخلية؛ والتي تقوم بعمل جبار في إدارة الحشود على الواقع وتنظيمهم، لضمان سلامتهم، مشيراً إلى إن هذه العملية تحدي كبير، بمعنى أن تضمن الحركة بشكل صحيح حتى تحقق أعلى درجات السلامة للحجاج، وكذلك في وزارة الصحة هناك جهود جباره لضمان سلامة وصحة الحجاج، خصوصا في وسط هذه الأجواء حاره و التجمعات الكبيرة.





كما تحدث عن استعدادات السعودية بكافة قطاعاتها لموسم حج هذا العام، موضحا أنه في هذا العام قاموا بتجارب “فرضيات” حتى الآن نفذت منها فرضيتين على كيفية تفويج الحجاج وحركتهم، وهناك فرضية ثالثة أيضاً ستنفذ، مضيفاً “قمنا بتطوير مركز لإدارة مشاريع الحج بأنواعها بحيث يتم تنسيق الجهود بين جميع الجهات، و هذا المركز يبدأ العمل من بدايته حتى النهاية، وهو يخضع لتطوير مستمر ودائم.



وكان الوزير قد أفتتح، اليوم جلسات ندوة “الحج الكبرى” في دورتها السابعة والأربعين تحت عنوان “فقه التيسير في الحج” في محافظة جدة.



جاء ذلك بحضور ومشاركة الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس، ومدير الأمن العام الفريق محمد البسامي، وصالح التركي أمين العاصمة المقدسة، بالإضافة إلى جمع من علماء ومفكري العالم الإسلامي.









بث مباشر | لجلسات ندوة الحج الكبرى 2023 #الإخبارية https://t.co/JHMnXXcPFQ — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 20, 2023