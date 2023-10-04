مويضي المطيري by مويضي المطيري

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Posted inأخبار أريبيان بزنستعليم

لماذا يصر وزير التعليم السعودي على استمرار الفصول الدراسية الثلاثة؟ (فيديو)

منذ بَدْء العمل بنظام الفصول الدراسية الثلاثة بمدارس التعليم السعودية، لم تتوقف المطالبات بالعودة للنظام السابق، إلا أن وزير التعليم الحالي لازال يخضع التجربة للتقييم.

مويضي المطيري by مويضي المطيري

لا زال نظام الدارسة في السعودية يسير على الفصول الثلاثة حتى مع استمرار المطالبات بالعودة إلى النظام السابق والعمل بنظام الفصلين الدراسيين فقط، إلا أن وزارة التعليم لا زالت تعمل على تقييم النظام قبل إصدار أي قرار.

و قال وزير التعليم يوسف البنيان، إن نظام الفصول الدراسية الثلاثة ما زال تحت التقييم والدراسة.



وأضاف الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الحكومي لمناقشة مستجدات وزارة التعليم، أن الوزارة تعمل على ما يعزز دور المعلمين والمعلمات، ونسعى إلى تقييم التعليم المدمج في المدارس وآليات تطبيقه.


وأكمل، أن لدينا 21 ألف مدرسة ضمن مشروع التقييم المدرسي، مشيرا إلى أن المعهد المهني سيعزز تطوير المعلمين والمعلمات.

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