دعا وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري محمد سامر الخليل من السعودية، للاستثمار في سوريا في ظل وجود فرص واعدة وقوانين جديدة جاذبة للاستثمار.

تحدث وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري: نشكر الجزائر على جهودها المبذولة خلال رئاستها السابقة للقمة العربية ونهنئ السعودية على استضافتها للدورة الحالية للقمة متمنين لها كل التوفيق والنجاح.

وأكد أن سوريا جاهزة للتباحث في سبل التنمية المشتركة الثنائية ومتعددة الأطراف بما يحقق الفائدة لشعوبنا العربية.

وأوضح وزير الاقتصاد والتجارة السوري، أنه في ظل الظروف الاستثنائية الناتجة عن المتغيرات الدولية التي يمر بها العالم وضمنه الدول العربية، أصبح تحقيق الأمن الغذائي حاجة أساسية وملحة ما يتطلب تعزيز العمل العربي المشترك في هذا المجال.

وخلال الاجتماع رحب السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، بالمشاركة السورية برئاسة وزير التجارة والاقتصاد محمد سامر خليل، في أعمال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة العربية.

وفي كلمته التي ألقاها نيابة عن الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، أوضح زكي أن تلك الأجواء العربية من شأنها أن تدفع إلى تجديد العهد والعزيمة على تفعيل مبدأ التضامن العربي المشترك.

كما دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي لتكثيف العمل لوضع خطط عمل قابلة للتنفيذ، لتخفيف المعاناة عن الفئات الضعيفة في المجتمعات العربية، وتلك التي تواجه مصاعب لا طاقة لها بها، مؤكدًا أن الأمانة العامة للجامعة العربية مستعدة لتيسير تلك الجهود.