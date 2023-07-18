مويضي المطيري by مويضي المطيري

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وزير الاستثمار: المملكة تشكل 60% من سوق الأغذية الخليجي

مويضي المطيري by مويضي المطيري

قال وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد الفالح، خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى المملكة، إننا نعمل على تعزيز العلاقات بين المملكة وتركيا، و أن هناك فرصا كبيرة للاستثمار بين السعودية وتركيا، مضيفا: “المملكة لديها بيئة اقتصادية واستثمارية مميزة”.

وأضاف وزير الاستثمار السعودي أن المملكة تشكل 60% من سوق الأغذية الخليجية.

وتابع: “لدينا 10 آلاف مصنع تعنى بالصناعات الغذائية، كما أطلقنا 4 مناطق اقتصادية تعنى بالقطاعات الحيوية”.

وبدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضمن جولته في الخليج بزيارة للسعودية بهدف تعزيز حجم التجارة بين البلدين في وقت يستهدف البلدان زيادة حجم التبادل بينهما.

و ذكرت “العربية” إن اجتماعات مجلس الأعمال السعودي التركي انطلقت بالأمس في جدة بحضور أكثر من 200 شخصية تجارية تركية من المهتمين بالاستثمار في المملكة العربية السعودية، التي شهدت مشاركة العديد من الشركات ورجال الأعمال السعوديين المهتمين بالاستثمار في تركيا.

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