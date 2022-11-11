وزير الاتصالات الفلسطيني لــ”أريبيان بزنس”: نحلم بإدخال خدمات الـ الجيل الخامس 5G

5G..وهكذا ستغير قطاع الأعمال كيف ستغير شبكات الـ 5G الحياة في فلسطين؟.. وزير الاتصالات يتحدث عن الفرص و”العقبة الوحيدة”

خاص – رام الله – أريبيان بزنس تراوح فلسطين مكانها في خدمات الإنترنت عند الجيل الثالث “3G” في الضفة الغربية، والجيل الثاني “2G” في قطاع غزة، وتواجه تحديات كثيرة لتوفير خدمات الإنترنت الفائقة من الجيلين الرابع والخامس “4G و5G” لتحقيق طفرة خدمية والتقدم في ريادة الأعمال.

يقول إسحق سدر وزير الاتصالات الفلسطيني في حديث خاص لـ “أريبيان بيزنس” إن “الفلسطينيين يتعطشون لجيل الإنترنت الرابع والخامس لتطوير ريادة الأعمال، ومسايرة التطور الهائل في هذا القطاع كسائر الدول في المنطقة”. ستغير جودة الحياة أوضح وزير الاتصالات الفلسطيني أهمية الانتقال لشبكات الجيل الرابع والخامس من الإنترنت في بلاده، مشيرا إلى أن ذلك يحقق للشعب الفلسطيني العديد من المزايا وأبرزها:

•ينعكس على الخدمات والاقتصاد ويحسن من جودة الحياة للفلسطينيين.

•التخفيف من الظروف المعقدة للفلسطينيين سواء صعوبة الحركة أو التنقل.

•إحداث نقلة مهمة بالتوجه للتعليم الإلكتروني والعمل عن بعد.

•تلبية الطلب المتزايد على زيادة السرعات في نقل البيانات لتطوير ريادة الأعمال.

لماذا تأخرت؟

يقول سدر إن حجم التحديات التي تواجه قطاع الاتصالات في فلسطين, تعيق هذا التطور المهم وتساهم في تأخر إدخال الجيل الرابع والخامس من خدمات الإنترنت والتي أجملها في أمرين: القيود الإسرائيلية المفروضة بشأن تحديث وإدخال معدات تطوير قطاع الاتصالات. مماطلة إسرائيل في الموافقة على مبدأ إدخال ترددات الجيلين الرابع والخامس من الإنترنت للفلسطينيين.