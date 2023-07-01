وزير الاتصالات السعودي يعلن نجاح الخطة التشغيلية للقطاع في موسم الحج



أعلن كل من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، و محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في السعودية، عن نجاح الخطة التشغيلية لقطاع الاتصالات والتقنية لموسم حج هذا العام 1444هـ، وأن هذا العام حقق أرقاماً استثنائية بفضل الله ثم بدعم وتمكين القيادة.



وقال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، رئيس مجلس إدارة هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية المهندس عبدالله السواحه في بيان صحفي : “أن كافة خطط القطاع لموسم حج هذا العام نفذت ولله الحمد بشكل متميز وناجح بالتعاون مع مقدمي خدمات الاتصالات والجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بموسم الحج، وبجهود أكثر من 4000 من الكفاءات البشرية التقنية في القطاع”.



فيما أكد محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية الدكتور محمد التميمي، على أن نتيجة ما يحظى به القطاع من دعم وتمكين من القيادة الرشيدة قد سجلت مؤشرات أداء الشبكات مستويات عالية عبر أكثر من (6000) برج اتصالات بنسبة زيادة بلغت 74% عن عام 2019، فيما تجاوز عدد أبراج الجيل الخامس 2900 برج بنسبة زيادة بلغت 1205% مقارنة بعام 2019، وذلك على مستوى مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، موضحاً أن عدد نقاط الوصول بتقنية الواي فاي بلغت أكثر من 10500 نقطة بنسبة زيادة تجاوزت 118% عن عام 2019، وذلك في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة.



وأشار التميمي إلى أن حجم استهلاك البيانات قد بلغ (49) ألف تيرابايت، بما يعادل مشاهدة (20) مليون ساعة من المقاطع المرئية بدقة 1080p HD، وبمتوسط سرعات تحميل تتجاوز 222 ميجابت/ثانية؛ نتيجةً لتوفر البنية التحتية المتطورة وشبكات الواي فاي.





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