مويضي المطيري by مويضي المطيري

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنس

وزيري النفط الكويتي و السعودي باجتماع ثنائي لبحث حقل الدرة المشترك

بعد تجدّد التوتر حول حقل الغاز بإعلان طهران استعدادها لبدء التنقيب

مويضي المطيري by مويضي المطيري
استغراب كويتي من التطور السلبي الإيراني

قالت مصادر صحفية كويتية أن لقاءً خاص سيجمع كل من وزير النفط الكويتي الدكتور سعد البراك و وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، على هامش الاجتماع المقرر لمنظمة “أوبك” في اليومين المقبلين، لبحث ملف حقل الدرة البحري المشترك.

وبحسب صحيفة “الرأي” الكويتية، أنه في إطار التنسيق المتواصل بين الكويت و السعودية في شأن ملف حقل الدرة البحري المشترك، من المقرر عقد لقاء بين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الدكتور سعد البراك، ووزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، خلال اليومين المقبلين.

وتأتي هذه الخطوة بعد الدعوة التي وجهتها الخارجية الكويتية لإيران لإستئناف محادثات ترسيم الحدود البحرية، بعد تجدّد التوتر حول حقل الغاز، بعدما أعلنت طهران استعدادها لبدء التنقيب في الحقل المتنازع عليه في مياه الخليج الغنيّة بالموارد الطبيعية.

وذكرت المصادر، أن هناك استغراباً كويتياً من التطور السلبي بعد الزيارة الإيجابية التي قام بها وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إلى الكويت قبل نحو أسبوعين.

وكانت الخارجية الكويتية أكدت اليوم في بيان لها على “إنّ “الكويت والسعودية لهما وحدهما حقوقاً خالصة في الثروة الطبيعية في حقل الدرة”.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا