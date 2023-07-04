وزيري النفط الكويتي و السعودي باجتماع ثنائي لبحث حقل الدرة المشترك

قالت مصادر صحفية كويتية أن لقاءً خاص سيجمع كل من وزير النفط الكويتي الدكتور سعد البراك و وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، على هامش الاجتماع المقرر لمنظمة “أوبك” في اليومين المقبلين، لبحث ملف حقل الدرة البحري المشترك.

وبحسب صحيفة “الرأي” الكويتية، أنه في إطار التنسيق المتواصل بين الكويت و السعودية في شأن ملف حقل الدرة البحري المشترك، من المقرر عقد لقاء بين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الدكتور سعد البراك، ووزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، خلال اليومين المقبلين.

وتأتي هذه الخطوة بعد الدعوة التي وجهتها الخارجية الكويتية لإيران لإستئناف محادثات ترسيم الحدود البحرية، بعد تجدّد التوتر حول حقل الغاز، بعدما أعلنت طهران استعدادها لبدء التنقيب في الحقل المتنازع عليه في مياه الخليج الغنيّة بالموارد الطبيعية.

وذكرت المصادر، أن هناك استغراباً كويتياً من التطور السلبي بعد الزيارة الإيجابية التي قام بها وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إلى الكويت قبل نحو أسبوعين.

وكانت الخارجية الكويتية أكدت اليوم في بيان لها على “إنّ “الكويت والسعودية لهما وحدهما حقوقاً خالصة في الثروة الطبيعية في حقل الدرة”.