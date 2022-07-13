سامر باطر by سامر باطر

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وزيرة تنافس وزير الخزانة السابق لزعامة حزب المحافظين البريطاني

سامر باطر by سامر باطر

تشتد المنافسة على خلافة رئيس الوزراء البريطاني المستقيل بوريس جونسون، ورغم تحقيق وزير المال السابق ريشي سوناك صدارة في الترشيحات في الحزب بحوالي 88 من الأصوات إلا أن وزيرة الدولة للتجارة الدولية بيني موردونت صعدت للمنافسة بقوة لتحصل على 67 صوتاـ مع تعهدات أطلقتها لخفض ضريبة القيمة المضافة على الوقود ورفع مستويات ضريبة الدخل. وأطلقت حملتها في فعالية تتسم بالسخونة والازدحام، ووعدت الآباء بمزيد من المرونة بشأن دعم رعاية الأطفال. وقالت إنها ستمنح النواب السيطرة على “صناديق التمويل الاجتماعي” للإنفاق في مناطقهم المحلية.

زعيم حزب المحافظين وبالتالي رئيس الوزراء البريطاني الجديد الذي سيخلف بوريس جونسون المستقيل

وسيكون رئيس الحزب الجديد رئيسا للوزراء في الخامس من أيلول/سبتمبر، وذلك بشكل تلقائي نظرا لاستحواذ المحافظين على الغالبية في مجلس العموم.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...