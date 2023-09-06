فادي طنّوس by فادي طنّوس

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بعد تصريحه عن جحيم باريس سان جيرمان.. وزيرة الرياضة الفرنسية ترد على نيمار

فادي طنّوس by فادي طنّوس
وزيرة الرياضة ترد على نيمار

اعتبرت وزيرة الرياضة الفرنسية، إيميلي أوديا-كاستيرا، أن وصف نجم كرة القدم البرازيلي نيمار لتجربته وزميله الأرجنتيني ليونيل ميسي في باريس سان جيرمان بالجحيم، هو “إحباط الأبطال”.

وقالت أوديا-كاستيرا في تصريح لإذاعة “سود راديو” في اطار ردها على كلام نيمار: دعونا لا نضخم الأمر، بطلان يشعران بالحزن والإحباط لعدم فوزهما ببطولة دوري أبطال أوروبا مع باريس سان جيرمان، لم يشعرا بالسعادة بسبب ذلك، إنه إحباط الأبطال

نيمار: عشت مع ميسي جحيماً في باريس سان جيرمان

وكان نيمار المنتقل حديثاً من باريس سان جيرمان إلى الهلال السعودي قال في تصريح نهاية الأسبوع الماضي لشبكة “غلوبو” البرازيلية: كنت سعيدا لميسي بعد تحقيقه لقب كأس العالم 2022 مع منتخب الأرجنتين، وفي ذات الوقت حزين للغاية، لأنه عاش فترة صعبة، ذهب من جحيم باريس سان جيرمان إلى جنة المنتخب الأرجنتيني.

ورد باريس سان جيرمان على تصريحات نيمار عبر صحيفة “ليكيب” الفرنسية قائلاً بأنه نادٍ راقِ، وأن اللاعبين كانا يريدان الاستمرار في النادي.

وانتقل نيمار إلى باريس سان جيرمان صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو كأغلى لاعب في تاريخ كرة القدم وبقي معه حتى انتقل إلى الهلال الشهر الماضي، بينما جاء ميسي إلى باريس كلاعب حر بعد نهاية عقده مع برشلونة في صيف 2021 ورحل مطلع الصيف الجاري إلى إنتر ميامي الأميركي.

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