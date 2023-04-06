وزيرا خارجية السعودية وايران يبحثان في بكين تنفيذ الاتفاق الدبلوماسي

ذكرت محطة “الإخبارية” الرسمية أن وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان التقى اليوم الخميس في العاصمة الصينية بكين، وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان.

وأفادت بأن الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الإيراني عقدا اجتماعاً موسعاً ضم وفدي البلدين، بحثا فيه سبل تنفيذ الاتفاق الذي جاء بوساطة صينية.

وتوقعت “الإخبارية” صدور بيان رسمي حول المحادثات.

وكانت السعودية وإيران اتفقتا، برعاية صينية، على استئناف علاقاتهما الدبلوماسية. وأعلن البلدان والصين في بيان مشترك في 10 آذار / مارس الماضي، أنَّ الاتفاق سينفذ خلال 60 يوماً.

وشدَّد البيان الثلاثي على «احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية». كما أكَّد تفعيلَ جميع الاتفاقيات المشتركة بين السعودية وإيران، ومنها اتفاقية التعاون الأمني، واتفاقية التعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة والشباب.

وبعد جولات من المفاوضات في بغداد ومسقط، جرت الجولة الأخيرة من المفاوضات بين السعودية وإيران في بكين بين 6 و10 مارس الماضي، وترأس الوفد السعودي الدكتور مساعد العيبان، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني، فيما كان الوفد الإيراني برئاسة الأدميرال علي شمخاني، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي.