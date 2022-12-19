وزن كأس العالم 2022: هل حصلت الأرجنتين على نسخة مقلدة؟

أسدل الستار على بطولة كأس العالم 2022 التي أقيمت في قطر، بفوز المنتخب الأرجنتيني بقيادة الأسطورة ليونيل ميسي على نظيره الفرنسي ونجمه الصاروخي كيليان مبابي في مباراة ماراثونية بركلات الترجيح 4-2، بعد التعادل في الوقت الأصلي 2-2 ثم 3-3 في الوقت الإضافي.

وحفر اسم الأرجنتين للمرة الثالثة على قاعدة الكأس الذهبية بعدما نالها مرتين سابقاً في نسختي المونديال عامي 1978 على أرضه و1986 في المكسيك.

كم يبلغ وزن كأس العالم 2022 وما هي حكايته؟

تعود القصة إلى عام 1928 عندما قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) برئاسة المحامي الفرنسي جول ريميه على إقامة أول بطولة لكأس العالم على أن تكون عام 1930 في الأورغواي التي نجح منتخب بلادها بالحصول على أول الألقاب.

وبعدما كانت التسمية الأولى للكأس القديمة هي “كأس النصر” تحولت بعد العودة لمنافسات المونديال عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية إلى كأس جول ريميه تكريماً للفرنسي الذي خدم اللعبة والفيفا لأكثر من 33 سنة.

مواصفات الكأس الأولى:

صممها النحات الفرنسي أبيل لافلور

كانت تصور إلهة النصر عند اليونان وهي تحمل على رأسها قدرا ذهبيا كرمز لتتويج الفريق المنتصر بالبطولة

طولها 35 سنتم

وزنها إلى 3.8 كلغ

مصنوعة من الفضة المطلية بالذهب على قاعدة من اللازورد

نُقشت عليه أسماء الدول الفائزة بالمونديال من عام 1930 وحتى 1970

من هي الدول الفائزة بنسخة كأس جول ريميه؟

أوروغواي (1930 و1950)

إيطاليا (1934 و1938)، وألمانيا (1954)

إنجلترا (1966)

البرازيل (1958 و1962 و1970)

كانت قواعد المونديال حتى 1970 تنص على أن من يفوز باللقب العالمي لثلاث مرات يحتفظ بالكأس إلى الأبد وهو ما حققه منتخب البرازيل في مونديال المكسيك عام 1970، إذ جمعته المباراة النهائية مع إيطاليا وكان في جعبة كل منهما لقبين سابقين.

الكأس الجديدة

عهد الفيفا للنحات الإيطالي سيلفيو غازانيغا لتنفيذ الكأس الجديدة التي نعرفها اليوم من بين 53 تصميماً قدمت له من نحاتين من 7 بلدان، وفق المواصفات التالية:

ذهب عيار 18

وزنها 6.142 كلغ

ارتفاعها 36.8 سنتم

قطر قاعدتها 13 سنتم

تصور لاعبين يرفعان الكرة الأرضية

لها قاعدة ذهبية، تدون عليها أسماء البلدان الفائزة باللقب

قبل مونديال 2006، كان الفيفا يسلم كأس العالم الأصلية للمنتخب الفائز بالبطولة، حيث يحتفظ به حتى النسخة التالية، لكنه غير هذا التقليد وبات المنتخب الفائز يحصل على نسخة مقلدة “طبق الأصل” مصنوعة من البرونز المطلي بالذهب.

أما الكأس الأصلية، فتعود لمكانها داخل متحف الفيفا في زيورخ.

ويعود قرار الفيفا لتخوفه من تكرار حوادث السرقة التي حصلت للنسخة السابقة “كأس جول ريميه”.

سرقة الكأس من إنجلترا

في 20 آذار /مارس عام 1966، تعرضت كأس العالم نسخة “جول ريميه” للسرقة من إنجلترا التي كانت تنظم المونديال قبل قرابة 4 أشهر من انطلاقه، حينما كان يعرض في معرض طوابع بالقاعة المركزية في وستمنستر.

أُعلن الاتحاد عن مكافآت تصل إلى 15 ألف جنيه إسترليني لمن يساعد في العثور عليه

صمم الاتحاد الإنكليزي كأس مقلدة في حال عدم العثور على النسخة الأصلية

بينما كان ديفيد كوربيت يسير مع كلبه “بيكلز” داخل حديقة في جنوب لندن عثر الأخير على الكأس، التي كانت ملفوفة في ورق صحف ما جعله بطلاً قومياً وتم تكريمه بمنحه ميدالية فضية من الرابطة الوطنية للدفاع عن الكلاب وطبق من الفضة به مبلغ قدره 53 جنيها إسترلينيا هدية من موظفي الفندق، بالإضافة إلى منحه مواد غذائية مجانية لمدة عام كامل.

وأصبح الكلب بيكلز نجماً سينمائياً أيضاً بعد أن لعب دور البطولة في فيلم بعنوان “ذا سباي ويز ذا كولد نوز” أو (الجاسوس ذو الأنف البارد).

حصل كوربيت على مكافآت مالية قدرها 6 آلاف جنيه إسترليني

سرقة الكأس من البرازيل

بعد الاحتفاظ بكأس جول ريميه عام 1970 وضع الاتحاد البرازيل الكأس في مقره، لكنها فقدت عام 1983 ولم يجد لها أحد أي أثر، ويرجح أنه تمت إذابتها.