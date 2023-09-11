ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

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إنشاء مجلس”وزراء الأمن السيبراني العرب”

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان
وزراء الأمن السيبراني العرب

وافق مجلس وزراء الخارجية العرب في دورته 160 على إنشاء “مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب”، بناء على مقترح من المملكة العربية السعودية.

ويهدف “مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب”، لتنمية التعاون بين الدول العربية، وتنسيق الجهود بين الدول في جميع الجوانب المتعلقة بموضوعات الأمن السيبراني، ورفع كفاءة التنسيق بين الدول العربية في هذا المجال، والوصول إلى فضاء سيبراني عربي آمن وموثوق.

وأشار الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إلى أهمية تعزيز التعاون العربي المشترك في المجالات الأمنية، لاسيما في مجال الأمن السيبراني باعتبار أن هذا الحقل الأمني، باتَ يُمثل ركنًا رئيسيًا في المنظومة الأمنية, لافتًا إلى أنه لا يمكن أن يكون هناك تنمية اقتصادية ولا استقرار اجتماعي، دون توفر الأمن للمجتمع والمواطن.

وشكر أبو الغيط المملكة العربية السعودية على دعمها للجهود العربية في هذا المجال، والعمل على تعزيز العمل العربي المشترك في مجال الأمن السيبراني.

وزراء الأمن السيبراني العرب
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