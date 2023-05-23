أكد تقرير اليوم الإثنين أن وزارة المواصلات الكويتية اعتمدت مكافأة الأعمال الممتازة لـ 2272 موظفاً عن العام 2022 بقيمة بلغت نحو مليون دينار (3.25 مليون دولار) ولكن كشوف المكافآت خلت للمرة الأولى في تاريخ الوزارة من أسماء القياديين.

وذكرت صحيفة “الرأي” الكويتية أن وزارة المواصلات اعتمدت المكافأة بقيمة بلغت نحو مليون دينار تمهيداً لإيداعها في حسابات مستحقيها، وصرفها خلال الأيام المقبلة، بعد أن تم الانتهاء من حصر واعتماد جميع التقييمات المستحقة لجميع الموظفين، ما بين قياديين ومسؤولين وموظفين في مختلف قطاعات الوزارة.

وأكدت الصحيفة اليومية أن وكيل وزارة المواصلات بالتكليف أحمد المجرن اعتمد قرار اعتماد كشوف المكافآت، التي خلت، للمرة الأولى في تاريخ الوزارة من أسماء القياديين من وكيل الوزارة والوكلاء المساعدين، بسبب تقاعدهم وخلو مناصبهم الحالية من التعيين بالأصالة.

وقالت مصادر الصحيفة إن “المكافأة ستمنح حسب الدرجة والمسمى الوظيفي وشروط وضوابط ديوان الخدمة المدنية، بواقع 1500 دينار (4881 دولار) لمدير الإدارة ومدير المكتب، و1250 ديناراً (4067 دولار) للمراقب، و1000 دينار (3254 دولار) لرئيس القسم ورئيس مكتب، و850 دينار (2766 دولار) لرئيس شعبة، و800 دينار (2603 دولار) للموظفين الكويتيين شاغلي الوظائف العامة من الدرجة الأولى حتى الدرجة الرابعة، و600 دينار (1952دولار) للموظفين الكويتيين شاغلي الوظائف العامة من الدرجة الخامسة حتى الثامنة، و300 دينار (976 دولار) للموظفين الكويتيين شاغلي الوظائف الفنية المساعدة والمعاونة، و300 للموظفين غير الكويتيين العاملين براتب مقطوع، و200 دينار (650 دولار) للموظفين غير الكويتيين العاملين على بند الاستعانة بخدمات”.

تفكيك وزارة المواصلات

في سياق منفصل، أكدت صحيفة “القبس“، الأحد، أن وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة بدأ في اتخاذ الخطوات الفعلية لتفكيك وزارة المواصلات واتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل بعض اختصاصاتها.

وقالت الصحيفة اليومية، نقلاً عن مصادر، إن فهد الشعلة رفع إلى مجلس الوزراء مشروعي قانون إنشاء شركة بريد الكويت، وتنظيم مزاولة نشاط البريد العاجل والطرود البريدية.

وذكرت المصادر أن مجلس الوزراء يتجه الى تفكيك بعض قطاعات وزارة المواصلات، وستكون الخطوة بإنشاء شركة مساهمة مملوكة للدولة بالكامل تحت مسمى شركة بريد الكويت، وسيؤول لمجلس إدارتها إصدار اللوائح المالية والإدارية والفنية، بما في ذلك نظام لائحة العاملين.