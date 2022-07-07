وزارة سعودية تعفي رئيس تنفيذي وقيادي آخر لإحدى شركات الحجّ

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن إعفاء رئيس تنفيذي وقيادي آخر لإحدى شركات الحج، بالتنسيق مع مجلس إدارة الشركة، وإحالتهما إلى التحقيق لمتابعة حيثيات عدم تقديم الشركة للخدمات على النحو المطلوب.

واشارت الوزارة في بيان إن ذلك جرى بناءً على ما تم ملاحظته من فرق الرصد الميدانية للوزارة.

وأكدت الوزارة أنها تتابع بشكل دقيق كل الخدمات المقدمة من جميع الجهات والشركات العاملة في موسم الحج لضيوف الرحمن للتأكد من جودتها، ورصدها لكافة المخالفات، والتعامل معها بشكل فوري ولحظي، في إطار جهودها لمتابعة سلامة وراحة ضيوف الرحمن.

لتقصيرهما في خدمة ضيوف الرحمن، إعفاء رئيس تنفيذي وقيادي آخر لإحدى شركات الحجّ.#بسلامٍ_آمنين pic.twitter.com/J4cyOiBZcm — وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) July 6, 2022

وشددت الوزارة على أنها لن تسمح ولن تتهاون في أي تقصير يمس خدمة ضيوف الرحمن، وأن الفرق التفتيشية والميدانية التابعة للوزارة تقوم بجولات مستمرة لتقييم ومتابعة جودة الخدمات المقدمة لهم، والتعامل مع البلاغات المقدمة بدون استثناء، سعيًا منها إلى رفع مستوى جودة الخدمات لضيوف الرحمن والحفاظ على سلامتهم.