وزارة سعودية تبدأ بخصخصة خدماتها لينتهي دورها إلى مراقب

أكدت وسال إعلام سعودية، اليوم الأحد، أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان قررت إسناد ثلاث خدمات مهمة إلى القطاع الخاص (خصخصة) و”تحول الوزارة إلى مشرع ومراقب لعمليات التنفيذ”.

وتتمثل الخدمات، بحسب صحيفة “المدينة” اليومية، في إجراء عمليات التفتيش، والرقابة على أعمال الحفر، والرقابة على المباني والمواقع الإنشائية للتأكد من مطابقتها كود البناء السعودي وتطوير المختبرات البلدية لاختبار العينات عبر اتفاقية طويلة الأمد.

وتتجه وزارة الشؤون البلدية والقروية، بحسب ذات الصحيفة، إلى تخصيص (خصخصة) 75 بالمئة من خدماتها مما سيسهم في الارتقاء بالأداء وفتح مزيد من المجالات الخدمية وعمليات التوظيف مع تحول الوزارة إلى مشرع ومراقب لعمليات التنفيذ.

وفي ظل خصخصة كثير من الخدمات الحكومية ضمن رؤية المملكة، تسعى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان إلى التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص، وإسناد الرقابة على الحفر والمباني للقطاع الخاص، وخصخصة 75 بالمئة من الخدمات، والتأكيد على مطابقة كود البناء السعودي، وتوحيد الجهود لمنع الحفر العشوائي، وتركيز دورها في التشريع والرقابة، والقطاع الخاص يتولى تطوير المختبرات.

رؤية المملكة 2030 والخصخصة

أُطلق برنامج التخصيص في العام 2018، وبحسب الموقع الإلكتروني لرؤية المملكة 2030، يسعى البرنامج إلى “تحديد الأصول والخدمات الحكومية القابلة للتخصيص في عدد من القطاعات، وتطوير منظومة وآليات التخصيص، وتحديد أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز جودة وكفاءة الخدمات العامة، ودعم المساهمة في التنمية الاقتصادية.

نجح البرنامج في المرحلة السابقة في وضع الأطر العامة لمنظومة التخصيص من خلال إصدار نظام التخصيص وإنشاء المركز الوطني للتخصيص الذي يهدف إلى تنظيم الإجراءات المُتعلقة بمشاريع هذه المنظومة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وفق إجراءات تنظيمية بشكل شفاف وعادل، والتأكد من نزاهة الإجراءات المرتبطة بالعقود لتوفير بيئة تنظيمية واستثمارية جاذبة ومُحفزة للقطاع الخاص من أجل الاستثمار على المدى القصير والطويل، كما أسهم البرنامج أيضاً في تفعيل اللجان الإشرافية للقطاعات.

سيركّز البرنامج جهوده في المرحلة القادمة على البناء على هذه الممكنات وتكثيف العمل على تعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات وتعظيم القيمة المستفادة من الأصول الحكومية ورفع كفاءة الإنفاق، حيث سيستمر البرنامج في تطوير استراتيجيات تخصيص قطاعية، تشمل النقل والصحة والتعليم وغيرها، مما سيمكن إعادة تركيز الجهود الحكومية على الأدوار التشريعية والتنظيمية”.

أبرز المستهدفات بنهاية 2025

143 مليار دولار (38 مليار دولار) قيمة الإيرادات الحكومية.

62 مليار دولار (16.5 مليار دولار) إجمالي قيمة الاستثمارات من عمليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

14 مليار دولار (3.7 مليار دولار) إجمالي القيمة المالية لكفاءة الإنفاق الحكومي من خلال عمليات الشراكة.

أبرز الانجازات

اكتمال تخصيص قطاع مطاحن الدقيق التي شملت عمليات طرح كامل الحصص لشركات المطاحن الأربع لمستثمرين من القطاع الخاص.

اتمام الاتفاقية مشروع الجبيل -3 لإنتاج المياه المستقل بالإضافة إلى التوقيع على اتفاقية مروع ينبع -4 لإنتاج المياه المستقل مع التحالفين الفائزين.

إتمام العقد والإغلاق المالي للمجموعة الأولى لمبادرة جذب الاستثمارات الخاصة لتمويل إنشاء المباني التعليمية وطرح منافسة المجموعة الثانية.