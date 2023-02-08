وزارة النقل والخدمات اللوجستية: انطلاق حافلات مترو الرياض خلال شهر

أكدت وزارة النقل والخدمات اللوجستية السعودية انطلاق حافلات مترو الرياض خلال الشهر المقبل وأن الخدمة الأولى ستنطلق خلال أشهر.

وقال وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر خلال مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك إن “الهيئة الملكية أعلنت بشكل واضح أن انطلاق حافلات مترو الرياض بشكل رسمي في الشهر المقبل بإذن الله”.

وأكد الجاسر أن “الإنجاز في مشروع مترو الرياض متقدمة جداً، وهي مسألة أشهر لانطلاق أول خدمة لمترو الرياض”.

وأضاف “قبل أن ينطلق مشروع مترو الرياض، هناك خطط للتوسعات في المشروع”.

وتتوافق تصريحات الوزير صالح الجاسر مع تصريحات أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبد العزيز بن عياف الذي قال، في أواخر يناير/كانون الثاني الماضي، إن العاصمة على موعد مع تشغيل مترو الرياض خلال هذا العام، وأن جميع المشروعات الأخرى سيتم الانتهاء منها قبل 2030، وأنه من المقرر افتتاحه في مارس/آذار 2023 “والبداية بالأتوبيسات ثم الخطوط المختلفة”.

مترو الرياض أكبر مشروع في العالم

قال الوزير أيضاً إن مشروع مترو الرياض يعتبر من أعظم مشاريع المترو في العالم، وقد يكون أكبر مشروع في التاريخ نفذ كمرحلة واحدة.

ويعتبر استكمال مترو الرياض جزءاً مهماً من خطط ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لمضاعفة حجم المدينة وتحويلها إلى مركز أعمال دولي، مع خفض الانبعاثات.

ويعدّ مترو الرياض أكبر مشروع نقل عام في العالم، وتمتد سكته على مسافة 176 كيلومتر ويضم عربات كهربائية من دون سائقين.

وإحدى أهم عناصر المشروع هي أن 40 بالمئة من مسار مترو الرياض سيكون تحت الأرض لتجنب عرقلة حركة المرور في المدينة.

ويوفر مشروع المترو نقلة نوعية في التنقلات العامة في السعودية حيث سيتم تسهيل فرصة التنقل ما بين الجامعات والمدارس والمستشفيات وأماكن الازدحام في أنحاء مدينة الرياض.

كما يشمل المشروع إطلاق حافلات لنقل الركاب إلى محطة المترو ومن المقرر أن تبلغ الطاقة الاستيعابية للمترو في بداية التشغيل إلى مليون راكب.