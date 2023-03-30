أعلنت وزارة القوى العاملة المصرية عن توفير 151 فرصة عمل للشباب من الجنسين في محافظة الإسكندرية الساحلية.

وقالت مديرية القوى العاملة بالمحافظة، في بيان اطلع عليه أريبيان بزنس، إن هذه الفرص متوفرة للشباب للعمل بشركتي بيوتي إن للملابس الجاهزة، وليسيكو برج العرب، ولحملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل ومحو أمية، وذلك برواتب مجزية، مع توفير تأمين صحي واجتماعي، للشباب من سن 19 إلى 45 سنة خبرة وبدون خبرة.

وأوضحت أن ذلك يأتي في إطار جهود المديرية لتنفيذ توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير فرص عمل لائقة وحقيقية وفرص تدريب مهني تساهم في دخولهم سوق العمل الداخلي والخارجي والمشاركة في التنمية.

وذكرت أنها تلقت تقريراً من المهندس محمد كمال وكيل مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، أوضح فيه أنه بالتنسيق مع شركتي بيوتى إن للملابس وليسيكو ببرج العرب، تم توفير تلك الفرص للشباب من الجنسين الراغبين في العمل، 75 على مهن صنايعي أوفر واورليه، و10 مراقبين جودة، و10 فني طباعة، و6 فاحص جودة أقمشة، و50 عمال إنتاج.

وأضاف “كمال” أنه على الشباب الراغب في الحصول على تلك الفرص التقديم بإدارة بحوث العمالة بديوان عام المديرية وعنوانه: شارع دكتور سيد فهمي متفرع من شارع مصطفى كامل خلف نقابة الأطباء بسموحة، مؤكداً سعى المديرية واستمرار جهودها في التعاون مع الشركات العاملة من القطاع الخاص والاستثماري داخل المحافظة لتوفير مزيد من فرص العمل للشباب أبناء المحافظة والمقيمين فيها.