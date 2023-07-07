اعتقال مؤسس بن آند جيري أمام وزارة العدل الأمريكية بسبب احتجاجه على ملاحقة أسانج

تم القبض على بينيت كوهين المؤسس الشريك لـ بن آند جيري لمنتجات الآيس كريم، يوم الخميس بحجة إعاقة الدخول إلى وزارة العدل خلال احتجاج على مقاضاة الحكومة الأمريكية لناشر ويكيليكس. و في تغريدة في اليوم السابق ، أشار كوهين إلى أنه ينوي “الاحتجاج على تجريم الصحافة الحرة ومقاضاة” أسانج. ويواجه أسانج 18 تهمة من وزارة العدل تتعلق بإصدار عام 2010 نصف مليون وثيقة للحكومة الأمريكية حول الحربين في أفغانستان والعراق. أثناء المظاهرة ، وصف كوهين الملاحقة القضائية بأنها “شائنة”. تسببت شركة بن آند جيري في إثارة ضجة في وقت سابق من هذا الأسبوع من خلال الاحتفال بيوم 4 يوليو بتغريدة تدعو إلى إعادة الأراضي “المسروقة” في الولايات المتحدة إلى أصحابها الأصليين.

VIDEO THREAD: Ben Cohen @YoBenCohen of Ben & Jerry's Ice Cream and @MsJodieEvans of @codepink were arrested this afternoon by Homeland Security officers as they sat in front of the Department of Justice HQ in DC to protest for the release of @wikileaks founder Julian Assange. pic.twitter.com/ajwQtTq4N3 — Ford Fischer (@FordFischer) July 6, 2023

تضغط وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي على العديد من الصحفيين البريطانيين للتعاون في مقاضاة مؤسس موقع “ويكيليكس” الصحافي جوليان أسانج، مستخدمين تهديدات غامضة، وتكتيكات ضغط مختلفة في هذه العملية.

مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج أسانج، وهو مواطن أسترالي، يقبع داخل سجن بلمارش في لندن، بينما يواصل معركته لتجنب تسليمه إلى الولايات المتحدة حيث يواجه 18 تهمة من بينها التجسس، لنشر “ويكيليكس” مجموعة كبيرة من السجلات العسكرية الأميركية السرية والبرقيات الدبلوماسية، وتحديداً تلك التي تخص حربي العراق وأفغانستان. في حال تسليمه، قد يسجن مدى الحياة.

يلاحق أسانج بموجب تهم تتعلق بأفعاله “كصحافي وناشر”، كشف جرائم حرب في العراق وأفغانستان وأحرج المؤسسة العسكرية الأمريكية، واشتهر مؤسس “ويكيليكس” بعد سنوات من إطلاقه تقنية لتسريب الوثائق التي تهم الرأي العام في مختلف الدول التي تعاني من ضعف الشفافية لكنه نال شهرة عالمية واسعة حين عندما نشر مئات الآلاف من الأدلة على انتهاكات ارتكبتها القوات الأمريكية من خلال ملفات ومراسلات دبلوماسية، في ما كان أكبر اختراق أمني من نوعه في تاريخ الجيش الأميركي. ويعتبر الادعاء الأميركي ومسؤولون أمنيون غربيون أن أسانج عدو مستهتر عرضت أفعاله أرواح العاملين الواردة أسماؤهم في المواد المسربة للخطر.

يذكر أن بن كوهين هو من اليهود التقدميين الأميركيين الذين يعارضون الاحتلال والاستيطان، وبحسب رويترز فإن شركة بيرلينغتون في ولاية فيرمونت كانت قد قررت في يوليو 2021 إنهاء المبيعات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ووصفتها بأنها “غير متوافقة” مع القيم التقدمية والمهمة الاجتماعية التي احتفظت بالحق في الترويج لها.