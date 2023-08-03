مويضي المطيري by مويضي المطيري

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وزارة الطاقة السعودية تمدد الخفض الطوعي البالغ مليون برميل

مويضي المطيري by مويضي المطيري

أعلن مصدرٌ مسؤول في وزارة الطاقة أن المملكة العربية السعودية ستقوم بتمديد الخفض التطوعي البالغ مليون برميل يوميًا، والذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو .

ويشمل التمديد شهر سبتمبر مع إمكانية تمديد أو تمديد وزيادة هذا الخفض، وبذلك يكون إنتاج المملكة في شهر سبتمبر 2023م ما يقارب 9 ملايين برميل يوميًا، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.


وأوضح المصدر أن هذا الخفض هو بالإضافة إلى الخفض التطوعي الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة في أبريل 2023م والممتد حتى نهاية ديسمبر 2024م.


وأكد المصدر أن هذا التخفيض التطوعي الإضافي، يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك بلس بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.

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