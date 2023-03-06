دشن وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف مركز الملكية الفكرية في الوزارة وشهد توقيع اتفاقية مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية بالانضمام إلى الشبكة الوطنية لمراكز دعم الملكية الفكرية في مقر وزارة الصناعة والثروة المعدنية في العاصمة الرياض.

وأقيم معرض مصاحب للمنتجات القائمة على الملكية الفكرية والمرتبطة بقطاع الصناعة بالشراكة مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية، ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة) حيث استعرض نخبة من المبدعين والمبتكرين عددًا من الاختراعات وقدموا شرحًا حول مضامينها.

وزارة #الصناعة_والثروة_المعدنية توقع اتفاقية مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية للانضمام إلى الشبكة الوطنية لمراكز دعم الملكية الفكرية لدى الهيئة، لتنفيذ آليات تعزيز الابتكار ودعمه وتعزيز أسس الابتكار الوطني. pic.twitter.com/VlPwd3zTw5 — وزارة الصناعة والثروة المعدنية (@mimgov) March 6, 2023

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح إن مركز الملكية الفكرية في الوزارة يهدف إلى تقديم الإرشاد بشأن الملكية الفكرية، وتقييم الاختراعات من حيث فائدتها الاقتصادية وإمكانية تطبيقها، وتقديم خدمات إرشادية قانونية للعملاء، كما تتضمن مهام المركز المشاركة في وضع السياسات واللوائح الخاصة بمجال الملكية الفكرية، ودعم الابتكار وتمكينه والإبداع والاقتصاد المبني على الملكية الفكرية في المنظومة، والتوعية بالتشريعات والأنظمة الوطنية المتعلقة بحماية إنفاذ حقوق الملكية الفكرية، بالإضافة إلى حماية حقوق الملكية الفكرية للوزارة وموظفيها وعملائها وتصميم الاستراتيجية الصناعية والتعدينية وتنفيذها للملكية الفكرية ومواءمتها مع الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية.

ومثّل وزارة الصناعة في توقيع الاتفاقية سعادة وكيل التخطيط والأداء الاستراتيجي عبد الرحمن بن عبد العزيز الحميدي، فيما مثّل الهيئة نائب الرئيس لسياسات الملكية الفكرية والشراكات المهندس سامي بن علي السديس.

وقال المتحدث الرسمي، أيضاً، إن الاتفاقية تهدف إلى انضمام الوزارة إلى الشبكة الوطنية لمراكز دعم الملكية الفكرية لدى الهيئة، والتي تهدف الى بناء القدرات وتمكين المستفيدين في الجهات الشريكة على تسهيل وصول المبتكرين والمخترعين للمعلومات التقنية المحلية والخدمات ذات الصلة، المشاركة في أنشطة رفع الوعي بشأن حقوق الملكية الفكرية وبناء القدرات المتخصصة في مجالات الملكية الفكرية.