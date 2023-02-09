وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية وعلي بابا كلاود يتفقان لرقمنة التعدين

وقعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية والشركة السعودية للحوسبة السحابية (علي بابا كلاود) مذكرة تفاهم لاستكشاف الحلول المتعلقة بالحوسبة السحابية في المجالات التي تهم الطرفين والمساهمة في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمستثمرين في قطاعي الصناعة والتعدين.

وبحسب المذكرة، فإنه ستعد خطة عمل مشتركة لتبادل الخبرات العملية والعلمية، والبحث في المشاركة بإقامة بعض المشاريع على مستوى الوزارة، وتقديم ورش عمل وخدمات استشارية وبرامج تدريبية تتعلق بالخدمات السحابية، بالإضافة إلى تقييم الفرص التجارية المحددة بين الطرفين، ودعم أوجه التعاون المشتركة وفقًا لبنود المذكرة.

وتأتي المذكرة في إطار سعي وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى تمكين قطاعي الصناعة والتعدين من خلال الرقمنة، وانطلاقاً من رحلة التحول الرقمي التي تشهدها السعودية، وذلك من أجل تسهيل الأعمال باستخدام التقنيات الحديثة، والاستفادة من الخبرات العالمية في مجال الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.

وكانت خدمات الشركة السعودية للحوسبة السحابية SCCC -التي أسسها كل من علي بابا لخدمات الحوسبة السحابية Alibaba Cloud ومجموعة stc وشركة eWTP Arabia Capital والشركة السعودية للذكاء الاصطناعي SCAI والشركة السعودية لتقنية المعلومات (SITE)-، أطلقت في يونيو/حزيران 2022.

وجاء ذلك تتويجاً لاختيار علي بابا كلاود ذراع التقنية الرقمية والذكاء الاصطناعي لمجموعة علي بابا للسعودية مركزاً إقليمياً لعملياتها في منطقة الشرق الأوسط.

وتهدف شركة (ٍSCCC) في توفير وظائف نوعية، ونقل المعارف والخبرات إلى السعودية، وضمان توفير بيئة عمل آمنة لرواد الأعمال في المنطقة، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية الرقمية للمملكة وتهيئتها لتوفير أحدث خدمات وحلول التخزين الرقمي للبيانات، وضمان حمايتها وأمنها، وهو ما سيعزز من قدرة السعودية على توفير خدمات الحوسبة السحابية للشركات العالمية.