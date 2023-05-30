أكدت مسؤولة في وزارة الصحة الكويتية، أمس الإثنين، عن فتح باب التعيينات والتوظيف في الوزارة وتعيين مئات الممرضين و”استمرار فتح باب التعاقدات المحلية والخارجية”.

وفي تصريحات صحافية، على هامش تدشين ورشة (ممارسة القيادة المبتكرة لقياديي التمريض)، كشفت مديرة إدارة الخدمات التمريضية بوزارة الصحة إيمان العوضي، بحسب صحيفة “الجريدة” الكويتية، عن فتح باب التعيينات والتوظيف في وزارة الصحة، وتعيين نحو 2358 ممرضاً من خريجي الكويت العام الماضي، مع استمرار فتح باب التعاقدات المحلية والخارجية.

وأكدت العوضي على دعم الكوادر التمريضية الوطنية في البلاد، من خلال إقرار الكوادر وصرف الحوافز المالية المجزية لاستقطاب وجذب الممرضين الكويتيين.

22 ألف ممرض وممرضة في الكويت

كشفت “العوضي”، أيضاً، عن وجود نحو 22021 ممرضاً وممرضة في وزارة الصحة الكويتية، بينهم 1004 مواطنون يشكلون نسبة 4.6 بالمئة و21017 وافداً ووافدة نسبتهم 95.4 بالمئة.

وأكدت على إنشاء قاعدة بيانات الكترونية للربط الآلي بين الإدارة والمناطق الصحية والإدارات المركزية، مشيرة إلى إعداد خطط تطويرية سنوية وخمسية، بناءً على الخطة الاسترشادية للنهوض بمهنة التمريض التابعة لمجلس وزراء العرب.

وأوضحت أن العالم يحتفل بيوم التمريض العالمي في شهر مايو/أيار من كل عام، ليمثل فرصة لإبراز جهود ومبادرات الطواقم التمريضية في تقديمهم الخدمات الصحية لأفراد المجتمع، لافتة إلى أن شعار الاحتفال هذا العام هو (ممرضينا.. مستقبلنا)، لتأكيد الدور الحيوي لأفراد التمريض في تشكيل مستقبل أكثر إشراقاً بمستوى الرعاية الصحية.

وثمنت دور وزارة الصحة لدعم وتشجيع الهيئة التمريضية من خلال تذليل العقبات، وضخ الدماء الجديدة لدعم الكوادر الوطنية والارتقاء بمهنة التمريض بالتدريب والتطوير المستمر.

الرواتب والحوافز

أشاد رئيس جمعية التمريض محمد عساف، في ذات الورشة، بجهود وزارة الصحة الكويتية للارتقاء بمهنة التمريض، من خلال تشجيع الطلاب على الالتحاق بهذا التخصص وجذبهم بإقرار كادر 2020ـ2021 ورفع سقف الرواتب وزيادة الحوافز، وهو ما ساهم في إقبال عدد كبير من الطلبة على دراسة تخصص التمريض.

وأكد “عساف” على وضع برنامج كامل للابتعاث لدراسة التمريض تحت عنوان (البرنامج الوطني للارتقاء بمهنة التمريض) الذي فتح المجال لابتعاث الممرضين لاستكمال الدراسات العليا في الخارج.

عزوف الكويتيين عن مهنة التمريض

يعزف الكويتيون عن مهنة التمريض، في وقت يمثل فيه الوافدون نحو 95 بالمئة من الأيدي العاملة في مجال التمريض في الكويت.

وقالت صحيفة “القبس” الكويتية، يوم 2 يوليو/تموز 2022، إن مهنة التمريض “المهمة والحيوية” تواجه عزوفاً “من المواطنين باعتبارها أقل من سقف طموحاتهم، لأسباب يتداخل فيها المادي بالمعنوي، كتدني الرواتب وإغراءات الهجرة، ناهيك عن عدم التقدير الذي يواجهه معظمهم، والذي تمثّل في تكرر حوادث الاعتداء من الأهالي على الطواقم التمريضية في مناسبات عديدة”.

الصورة من وكالة الأنباء الكويتية (كونا)