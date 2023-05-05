أكدت وزارة الصحة السعودية على الراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام 1444هـ من الداخل بضرورة الإسراع في أخذ لقاحي الحمى الشوكية والإنفلونزا الموسمية واستكمال التحصين للقاحات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)

وأوضحت وزارة الصحة أن أخذ التطعيمات يتم من خلال حجز موعد عبر تطبيق صحتي، مؤكدة أهمية أخذ مشورة الطبيب فيما يخص لقاح الحمى الشوكية المبني على تاريخ آخر تطعيم سابق، حيث شددت على ضرورة أخذ لقاح الحمى الشوكية لمن لم يتلقوا اللقاح خلال السنوات الخمس الأخيرة، في حين أن لقاح الإنفلونزا الموسمية لمن لم يتلقوا اللقاح في الموسم الحالي، مشيرة إلى أن اللقاحات مهمة على الحجاج أخذها من الآن وحتى ما قبل الحج بعشرة أيام.

وأضافت أنه يُمكن معرفة أسماء المستشفيات والمراكز الصحية التي تتوفر فيها تطعيمات الحج عبر تطبيق صحتي من خلال الرابط التالي: http://onelink.to/yjc3nj

تطعيمات الحج التي ينبغي أخذها للحجاج من داخل المملكة.

يمكنك الحجز عبر تطبيق صحتي⬇️#حج_بصحة — وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) May 4, 2023

وبدأت وزارة الحج والعمرة، صباح اليوم الجمعة، في إصدار تصاريح حجاج الداخل لموسم حج العام الحالي 1444 هـ ممن أكملوا سداد الرسوم المالية الخاصة بحجوزاتهم في شركات ومؤسسات حجاج الداخل وانتهوا من إجراءات التسجيل النهائية.

وسيكون التسجيل متاحاً حتى السابع من شهر ذي الحجة في حال توفر مقاعد في الباقات المخصصة لحجاج الداخل ولم تشغر حتى التاريخ المحدد، بسبب عدم سداد الدفعات المالية أو إلغاء الحجز من قبل المواطنين والمقيمين، إذ سيتم طرح المقاعد مرة أخرى للحجز عبر موقع وزارة الحج والعمرة أو تطبيق “نسك” الإلكتروني.

وكانت وزارة الصحة قد وجهت، مساء يوم الثلاثاء الماضي، تنبيهاً مهماً للحجاج وضيوف بيت الله الحرام، بضرورة الحرص على أخذ جميع اللقاحات الإلزامية لضمان حج صحي وآمن.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن حجز موعد الآن عبر تطبيق صحتي، وهناك خمس خطوات لحجز موعد تلقي التطعيمات، وهي فتح التطبيق والذهاب إلى “المواعيد” وحجز موعد جديد وحجز موعد حضوري ولقاحات الحج.