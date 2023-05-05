حددت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية المخالفات التي يتم المعاقبة عليها بنظام تصنيف المقاولين وطرحتها على منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية لاستطلاع آراء العموم حيالها.

وتنوعت العقوبات المذكورة بجدول تصنيف المخالفات الذي أعدته وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بهذا الشأن، حيث يتم إلغاء تصنيف المنشأة في حال تزوير شهادة تصنيفها، أما في حال ارتكاب المخالفات الجسيمة بالمشاريع، فيتم إيقاف التصنيف والمنع من التجديد لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، بجانب تخفيض درجة أو أكثر من درجات التصنيف، وإلغاء التصنيف، وذلك حسب جسامة المخالفة.

وأضافت الوزارة أن مخالفة امتناع المنشأة المصنفة أو طالبة التصنيف عن تسهيل مهام المختص أو المفتش أو منعه من الحصول على صور من الوثائق الضرورية المتعلقة بطلب التصنيف أو عدم توفرها تستوجب في المرة الأولى لارتكابها إيقاف التصنيف والمنع من تجديده من شهر إلى ثلاثة شهور، ويتم زيادة هذه المدة من أربعة إلى سبعة أشهر في حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية، ومن 8 إلى 12 شهراً في حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة، ثم إلغاء التصنيف في المرة الرابعة، كما يتم تطبيق العقوبات ذاتها في حال عدم تحديث بيانات ومعلومات شهادة تصنيف المنشأة بعد حدوث أي تغيير قانوني.

ومخالفة عدم صحة البيانات والمعلومات المدخلة على منصة بلدي فيما يتعلق بطلب التصنيف بما يؤثر على درجة التصنيف يستوجب في المرة الأولى لارتكابها إيقاف التصنيف والمنع من تجديده من شهر إلى 6 شهور، ويتم زيادة هذه المدة من 7 إلى 12 شهراً في حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية، ومن 13 إلى 18 شهراً في حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة، ثم إلغاء التصنيف عند ارتكاب المخالفة ذاتها للمرة الرابعة، ويتم تطبيق العقوبة ذاتها في حال ارتكاب مخالفة عدم صحة البيانات الفنية للكوادر الإدارية والتنظيمية والفنية بما يؤثر على درجة التصنيف.

ومخالفة عدم صحة بيانات المشاريع المقدمة بطلب التصنيف بما يؤثر على درجة التصنيف يستوجب في المرة الأولى لارتكابها إيقاف التصنيف والمنع من تجديده من 3 إلى 12 شهراً، ويتم تخفيض التصنيف درجة واحدة في حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية، ثم تخفيض التصنيف درجة واحدة في حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة، ثم إلغاء التصنيف عند ارتكاب المخالفة ذاتها للمرة الرابعة.

وعقوبة عدم صحة البيانات والمعلومات المالية بالقوائم المالية المقدمة بطلب التصنيف بما يؤثر على درجة التصنيف تشمل في المرة الأولى لارتكابها إيقاف التصنيف والمنع من تجديده من 3 إلى 12 شهراً، ويتم زيادة هذه المدة من عام إلى عامين في حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية، ومن 3 إلى 5 سنوات في حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة، ثم إلغاء التصنيف عند ارتكاب المخالفة ذاتها للمرة الرابعة.

تفاصيل المخالفات

المخالفة الأولى: ​عدم صحة البيانات والمعلومات المالية (القوائم المالية) المقدمة بطلب التصنيف بما يؤثر على درجة التصنيف.

المرة الأولى: إيقاف التصنيف والمنع من تجديده 3 – 12 شهراً.

المرة الثانية: إيقاف التصنيف والمنع من تجديده ​سنة واحدة – سنتين.

المرة الثالثة: ​إيقاف التصنيف والمنع من تجديده 3 سنوات – 5 سنوات.

المرة الرابعة: ​إلغاء التصنيف.

​المخالفة الثانية: عدم صحة البيانات الفنية للكوادر الإدارية والتنظيمية والفنية بما يؤثر على درجة التصنيف

المرة الأولى: ​إيقاف التصنيف والمنع من تجديده ​1 – 6 شهور.

المرة الثانية: ​إيقاف التصنيف والمنع من تجديده ​7 – 12 شهراً.

المرة الثالثة: ​إيقاف التصنيف والمنع من تجديده 13 – 18 شهراً.

المرة الرابعة: ​إلغاء التصنيف.

المخالفة الثالثة: ​عدم صحة بيانات المشاريع المقدمة بطلب التصنيف بما يؤثر على درجة التصنيف

المرة الأولى: ​إيقاف التصنيف والمنع من تجديده ​3 – 12 شهرا.

المرة الثانية: ​تخفيض التصنيف درجة واحدة​.

المرة الثالثة: ​تخفيض التصنيف درجة واحدة​.

​المرة الرابعة: إلغاء التصنيف.

​المخالفة الرابعة: ​عدم صحة البيانات والمعلومات المدخلة على منصة بلدي فيما يتعلق بطلب التصنيف بما يؤثر على درجة التصنيف

المرة الأولى: ​إيقاف التصنيف والمنع من تجديده ​1 – 6 شهور.

المرة الثانية: ​إيقاف التصنيف والمنع من تجديده ​7 – 12 شهر​اً.

المرة الثالثة: ​إيقاف التصنيف والمنع من تجديده 13 – 18 شهراً.

المرة الرابعة: ​إلغاء التصنيف.

​المخالفة الخامسة: ​عدم تحديث بيانات ومعلومات شهادة تصنيف المنشأة بعد حدوث أي تغيير قانوني

المرة الأولى: ​إيقاف التصنيف والمنع من تجديده ​1 – 3 شهور.

المرة الثانية: ​إيقاف التصنيف والمنع من تجديده ​4 – 7 شهور​.

المرة الثالثة: ​إيقاف التصنيف والمنع من تجديده ​8 – 12 شهراً.

المرة الرابعة: ​إلغاء التصنيف.

​المخالفة السادسة:​ امتناع المنشأة المصنفة أو طالبة التصنيف عن تسهيل مهام المختص أو المفتش أو منعه من الحصول على صور من الوثائق الضرورية المتعلقة بطلب التصنيف أو عدم توفرها

المرة الأولى: ​إيقاف التصنيف والمنع من تجديده 1-3 شهور.

المرة الثانية: ​إيقاف التصنيف والمنع من تجديده ​4-7 شهور​.

المرة الثالثة: ​إيقاف التصنيف والمنع من تجديده ​8-12 شهراً. ​

المرة الرابعة: ​إلغاء التصنيف.

​المخالفة السابعة: ​المخالفات الجسيمة بالمشاريع بناءً على خطاب رسمي من الجهات المختصة

​​​ ​إيقاف التصنيف والمنع من التجديد لمدة لا تتجاوز 5 سنوات، تخفيض درجة أو أكثر من درجات التصنيف، إلغاء التصنيف، وذلك حسب جسامة المخالفة.

المخالفة الثامنة: ​تزوير شهادة تصنيف المنشأة​

​​-​ ​إلغاء التصنيف.