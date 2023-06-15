فتح أبوب وزارة الدفاع السعودية أمام خريجي الثانوية

أعلنت اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين في وزارة الدفاع السعودية، اليوم الخميس، عن فتح باب التسجيل والقبول في الكليات العسكرية لخريجي المرحلة الثانوية.

وأوضحت اللجنة أن المؤهلات المطلوبة للتقديم: الحصول على الشهادة الثانوية، مشيرةً إلى أن موعد التقديم سيكون اعتباراً من 7 ذي الحجة 1444 هـ (25 يونيو/حزيران 2023).

اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين في #وزارة_الدفاع، تُعلن عن فتح باب التسجيل والقبول في الكليات العسكرية لخريجي المرحلة الثانوية.



التقديم عبر الرابط:https://t.co/zNbfxlIiCf pic.twitter.com/KVZ8Cpxp2I — وزارة الدفاع (@modgovksa) June 15, 2023

وأضافت أن مراحل القبول تتمثل في تقديم الطلب ومن ثم الفرز والترشيح، وبعدها إجراء الفحص الطبي الأول، قبل أن تتم بعدها المقابلة، واختبار اللياقة، ثم الفرز والترشيح مرة أخرى، والكشف الطبي الثاني، بينما الخطوة الأخيرة الالتحاق بالخدمة.