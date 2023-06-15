فتح أبوب وزارة الدفاع السعودية أمام خريجي الثانوية

أعلنت اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين في وزارة الدفاع السعودية، اليوم الخميس، عن فتح باب التسجيل والقبول في الكليات العسكرية لخريجي المرحلة الثانوية.
وأوضحت اللجنة أن المؤهلات المطلوبة للتقديم: الحصول على الشهادة الثانوية، مشيرةً إلى أن موعد التقديم سيكون اعتباراً من 7 ذي الحجة 1444 هـ (25 يونيو/حزيران 2023).
وأضافت أن مراحل القبول تتمثل في تقديم الطلب ومن ثم الفرز والترشيح، وبعدها إجراء الفحص الطبي الأول، قبل أن تتم بعدها المقابلة، واختبار اللياقة، ثم الفرز والترشيح مرة أخرى، والكشف الطبي الثاني، بينما الخطوة الأخيرة الالتحاق بالخدمة.