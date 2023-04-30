وزارة الدفاع السعودية تبدأ باستقبال طلبات الوظائف

بدأت قيادة الاستقطاب العسكري المشترك بوزارة الدفاع السعودية، اليوم الأحد، في استقبال طلبات الراغبين في التقدم على الوظائف العسكرية للرجال والنساء في مختلف التخصصات.

وكانت وزارة الدفاع ممثلة في قيادة الاستقطاب العسكري المشترك أعلنت، ليل الثلاثاء الماضي، عن فتح بوابة القبول للوظائف العسكرية في مختلف التخصصات للرجال والنساء.

وتشمل المؤهلات المطلوبة لشغل الوظائف البكالوريوس والثانوية العامة والدبلوم للجنسين، والثانوية الصناعية للرجال فقط.

وأوضحت وزارة الدفاع أن فترة التقديم تمتد من 10 – 14 شوال الجاري (اليوم الأحد المقبل حتى الخميس المقبل)، وذلك عبر موقع قيادة الاستقطاب العسكري المشترك في وزارة الدفاع (الإدارة العامة للقبول والتجنيد للقوات المسلحة سابقاً)، بالضغط هنا.