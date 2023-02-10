أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية السعودية عن فتح باب القبول والتسجيل بالإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية للكادر النسائي على رتبة (وكيل رقيب، عريف، جندي أول) اعتباراً من يوم غد السبت (11/2/2023) حتى يوم الخميس المقبل (16/2/2023).

وأكدت الإدارة العامة للقبول أن يشترط في المتقدمات أن تكون سعودية الأصل والمنشأ، ويُستثنى من ذلك من نشأت مع والدها أثناء خدمة الدولة خارج السعودية، وحاصلة على المؤهل العلمي المطلوب للوظيفة المقدمة عليها، والحصول على درجة (البكالوريوس، الدبلوم) بالتخصص الصحي نفسه بتقدير لا يقل عن (جيد)، وتكون حسنة السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليها بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ولديها هوية وطنية مستقلة سارية الصلاحية وقت التقديم.

(?) يبدأ التقديم على الوظائف العسكرية غداً السبت (٢٠ رجب):



▪️ وكيل رقيب.

▪️ عريف.

▪️ جندي أول.



وزارة الداخلية تعلن وظائف عسكرية في (الإدارة العامة للخدمات الطبية) برتبة (وكيل رقيب، عريف، جندي أول) للكادر النسائي.



تفاصيل: https://t.co/yB5QddIQ0V#وظائف_عسكرية #وظائف_نسائية pic.twitter.com/HTzlDOsWVV — وظائف | أي وظيفة (@ewdifh) February 10, 2023

وشددت على أنه يجب أيضاً ألا تكون سبق لها التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماتها من المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظفة في جهة حكومية.

وتضمنت ضوابط القبول ألا تكون المتقدمة متزوجة من غير سعودي، وأن تجتاز سائر إجراءات واختبارات القبول، وإن كانت تحمل مؤهلاً صادراً من خارج المملكة يجب معادلة الشهادة من وزارة التعليم مع التصديق عليها، أيضًا يجب أن تكون لدى المتقدمة بطاقة تسجيل مهني وشهادة تصنيف للمؤهل الصحي من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية سارية المفعول أثناء فترة التقديم.

الوظائف والمؤهلات المطروحة لرتبة وكيل رقيب يتطلب مؤهل بكالوريوس والوظيفة هي تمريض، ومختبرات عامة. ولرتبة عريف يتطلب مؤهل الدبلوم الصحي لمدة سنتين ونصف السنة والوظيفة ستكون تمريض، ومختبرات عامة. وأخيراً لرتبة جندي أول بمؤهل الدبلوم الصحي لمدة سنتين والوظيفة المتاحة هي تمريض، ومختبرات عامة، ومساعد طبيب أسنان.

ويمكن التقدم عبر موقع وزارة الداخلية للتوظيف (هنا)، ولمعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).