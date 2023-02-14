حذرت وزارة الداخلية السعودية المنشآت من عقوبة تشغل الوافدين المخالفين للأنظمة أو تلك التي تترك عمالتها يعملون لحسابهم الخاص أو لدى الغير أو استخدامها عمالة غيرها.

وقالت وزارة الداخلية، عبر مقطع فيديو غراف، إن المنشأة التي تشغل الوافدين المخالفين للأنظمة أو تترك عمالتها يعملون لحسابهم الخاص أو لدى الغير أو استخدامها عمال غيرها يعرضها للعقوبات التالية:

1- غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال.

2- الحرمان من الاستقدام لمدة تصل إلى خمس سنوات.

3- السجن للمدير المسؤول لمدة تصل إلى سنة مع الترحيل إن كان وافداً.

عقوبة المنشأة التي تشغل الوافدين المخالفين للأنظمة أو تترك عمالتها يعملون لحسابهم الخاص أو لدى الغير أو استخدامها عمالة غيرها.



⁧#وطن_بلا_مخالف pic.twitter.com/BQemT6Ogj0 — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) February 13, 2023

وناشدت وزارة الداخلية “كن داعماً لجهود الحد من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وذلك بعدم تشغيلهم أو إيوائهم أو نقلهم أو التستر عليهم”.

وأضافت “للإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدوج، الاتصال بالرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، والرقم 999 في بقية مناطق المملكة”.

وضمن حملة وطن بلا مخالف، نشرت وزارة الداخلية بياناً، يوم السبت الماضي، يتضمن أخر إحصائية لها تفيد بأنه خلال أسبوع، تم ضبط 16781 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في عموم مناطق المملكة، وأنه تم ترحيل نحو 11 ألف شخصاً منهم خارج السعودية.

خلال أسبوع.. ضبط 16781 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.



⁧#وطن_بلا_مخالف pic.twitter.com/lQGklnnIcx — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) February 11, 2023

وأطاحت السلطات السعودية، وعلى رأسها وزارة الداخلية، منذ انطلاق حملاتها (#وطن_بلا_مخالف) في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 بملايين المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود وقامت بترحيل أغلبهم خارج المملكة.