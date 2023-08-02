قالت وزارة الخارجية، اليوم، إنها أطلقت ميزة الإعفاء الإلكتروني من التأشيرة لمواطني المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، لدخول المملكة.

وتتيح هذه الميزة زيارة المملكة لمرة واحدة ولمدة إقامة تصل إلى 6 أشهر.

وتُعَد هذه الميزة تسهيلًا متقدمًا في إجراءات الدخول وإحدى القنوات التي يمكن لمواطني المملكة المتحدة الاستفادة منها لزيارة المملكة.

وتُمنَح للراغبين في زيارة المملكة لأغراض “الأعمال، السياحة، الدراسة والعلاج”.

وتتمثل آلية الحصول على الإعفاء، في تعبئة طلب الإعفاء في المنطقة الموحدة للتأشيرات بوزارة الخارجية، ويمكن تقديم الطلب قبل موعد السفر إلى المملكة بـ90 يومًا وبحد أقصى 48 ساعة، وترسل الموافقة عبر البريد الإلكتروني للمستفيد خلال 24 ساعة من تقديم الطلب.

#انفوجرافيك_الخارجية | وزارة الخارجية تطلق ميزة الإعفاء الإلكتروني من التأشيرة لمواطني المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية لدخول المملكة pic.twitter.com/a77lpEpGQD — وزارة الخارجية ?? (@KSAMOFA) August 2, 2023