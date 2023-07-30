وزارة التعليم السعودية تكشف موعد الوظائف التعليمية القادمة

كشفت وزارة التعليم السعودية موعد الإعلان عن الوظائف التعليمية القادمة موضحة أنه سيكون في شهر رمضان المقبل على أن يتم إعلان الأسماء المرشحة في شهر ذو القعدة، بحسب وسائل إعلام محلية.

وعند الساعة 11 من مساء اليوم الأحد، سينتهي التقديم على 11551 وظيفة تعليمية في سبعة تخصصات جامعية شاغرة في 47 إدارة تعليم بمناطق ومحافظات السعودية سيتم التعيين عليها بنظام التعاقد المكاني على رتبة معلم ممارس.

وتستعد وزارة التعليم، بدءاً من يوم الثلاثاء المقبل، لإعلان أسماء المرشحين لإجراء المقابلات الشخصية، ومن ثم إنهاء إجراءات الكشف الطبي، واستكمال ملفات الترشيح لتكون مباشرة المعينين والمعينات في ٢٦ محرم 1445 هـ (13 أغسطس/آب 2023)، مع عودة الكوادر الإدارية والتعليمية في مراحل التعليم العام الثلاث استعداداً لبداية العام الدراسي الجديد ١٤٤٥هـ في ٤ صفر القادم (20 أغسطس/آب 2023).

إعلان أسماء المرشحين

تشمل الوظائف المعلن عنها عدداً من التخصصات في إدارات التعليم للجنسين بنظام التعاقد من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف (منصة جدارات).

وستقوم وزارة التعليم بإعلان أسماء المرشحين والمرشحات للمقابلة الشخصية في رسائل نصية قصيرة من خلال الجوال المدون عبر منصة جدارات، وعبر الموقع الالكتروني للوزارة.

وسيتم إجراء المقابلات في الإدارة التعليمية المرشح لها، ولكن الدعوة للمقابلة لا تعني الترشيح النهائي، الذي سيتم بعد اجراء المقابلة والمطابقة وإعلان أسماء المرشحين النهائيين، وفق الوزارة.

ولن تسمح الوزارة بتأجيل المقابلات الشخصية عن الوقت المحدد لكل مرشح، ورأت أن عدم حضور المرشح في الوقت المحدد يعتبر عدولاً عن طلب الوظيفة.

معايير المفاضلة للوظائف التعليمية

ستكون المفاضلة للوظائف المطروحة وفق معايير المفاضلة المعتمدة وهي كالتالي:

-المعدل التراكمي للمؤهل: 20 درجة للحد الأعلى في المؤهل العلمي.

-اختبار الرخصة المهنية العام: 20 درجة للحد الأعلى في اختبار الرخصة العام.

-اختبار الرخصة المهنية التخصصي: 40 درجة للحد الأعلى في اختبار الرخصة التخصصي.

-لأقدمية التخرج: 20 درجة للحد الأعلى لأقدمية التخرج، تحسب عن كل سنة بعد تاريخ التخرج المدون من قبل المتقدم للدرجة العلمية التي يتم المفاضلة من خلالها (درجتين عن كل سنة) بحد أقصى 10 سنوات.