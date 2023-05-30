وزارة التعليم السعودية تفتح باب النقل الداخلي للمعلمين

وجهت وزارة التعليم السعودية، حديثاً، إدارات التعليم في مناطق ومحافظات المملكة العربية السعودية بإقفال ملف النقل الخارجي والإبلاغ بنتائجه والبدء بفتح إجراءات النقل الداخلي من يوم غد الأربعاء (11 / 11 / 1444هـ إلى 16 / 11 / 1444هـ) حتى يوم الإثنين المقبل (31/5/2023 إلى 5/6/2023).

وقالت وزارة التعليم في تعميم، بحسب موقع “أخبار 24” السعودي، إن توجيهها يأتي حرصاً على الاستعداد المبكر لاستقرار المجتمع التعليمي للعام الدراسي القادم 1445هـ، واتباع الخطوات الإجرائية لتبليغ نتيجة النقل الخارجي وضوابط تنفيذ النقل الداخلي.

إجراءات النقل الداخلي

1- تقوم إدارات التعليم بفتح إجراءات النقل الداخلي من تاريخ 11/ 11/ 1444هـ إلى 16/ 11/ 1444هـ.

2-تقوم إدارة/ قسم شؤون المعلمين بإدارة التعليم بتنفيذ النقل الداخلي لجميع شاغلي الوظائف التعليمية والمكلفين في التشكيلات المدرسية والإشرافية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على نظام نور وفق الاحتياج والموازنة، بعد التأكد من الآتي:

أ. صحة بيانات شاغلي الوظائف التعليمية.

ب. تقسيم القطاعات إلى شرائح كبرى، وبداخلها شرائح صغرى، تتضمن بداخلها مدارس، والترتيب بحسب الأفضلية على مستوى كل قطاع.

ج. ربط المدارس بشرائحها داخل قطاع النقل.

د. ربط المدارس المشتركة في المبنى والإدارة ببعضها.

هـ. إتاحة جميع الشرائح والمدارس التي لم يصدر قرار بإغلاقها للتقديم عليها خلال فترة إجراءات النقل الداخلي وفق الاحتياج والموازنة المعتمدة.

3- تكون أولوية النقل على المرحلة وفق نوع ومرحلة المؤهل حسب قانون النقل الموجود في نظام نور.

4- استثمار شاغلي الوظائف التعليمية الحاصلين على البرامج التأهيلية المعدة ضمن مشروع الاستثمار الأمثل للكوادر التعليمية وفق الاحتياج التعليمي والموازنة.

5- ينقل معلمو المدارس المغلقة والمضمومة وفق الاحتياج التعليمي والموازنة داخل القطاع، وذلك بتسجيل رغباتهم وترتيب جميع شرائح القطاع، وفي حال عدم ترتيبها يتم إدراجها تلقائياً وفق إعدادها في النظام للمصلحة التعليمية.

6- التأكيد على الموازنة بين أنصبة المعلمين في جميع المدارس، ونقل المعلم الزائد إلى مواقع الاحتياج التعليمي والموازنة مع مراعاة النقل للمدرسة الأقرب فالأقرب وذلك للمصلحة التعليمية لاستقرار الميدان والموازنة بين المدارس في حالات التباين الكبير في الأنصبة أو في أعداد المعلمين خلال فترة إجراءات النقل الداخلي بعد إبلاغهم بتسجيل رغباتهم وترتيب جميع شرائح القطاع وفي حال عدم ترتيبها يتم إدراجها تلقائياً وفق إعدادها في النظام.

7- نقل وفر المعلمين داخل القطاع حسب الاحتياج التعليمي والموازنة من خلال إدراجهم في إجراءات النقل الداخلي بعد إبلاغهم بتسجيل رغباتهم وترتيب جميع شرائح القطاع وفي حال عدم ترتيبها يتم إدراجها تلقائياً وفق إعدادها في النظام.

8- يتم اختيار الوفر من المعلمين من قبل مديري المدارس حسب الصلاحيات الممنوحة لهم وفي حال عدم الاختيار تقوم إدارة/ قسم شؤون المعلمين بإدارة التعليم بهذه المهمة حسب الاحتياج التعليمي والموازنة، من خلال مرحلة المؤهل ومعايير مفاضلة النقل.

۹- نقل الوفر من المعلمين في المرحلة الابتدائية بعد تطبيق برنامج الطفولة المبكرة بما في ذلك الإسناد بعد إبلاغهم بتسجيل رغباتهم وترتيب جميع شرائح القطاع مع مراعاة مرحلة المؤهل في توجيههم للمدارس، وفي حال عدم ترتيبها يتم إدراجها تلقائياً وفق إعدادها في النظام.

10- توجيه المعلم المنهى تكليفه والعائد من (التكليف في التشكيلات الإشرافية، التفرغ للدراسة، والإجازات، والإيفاد للتدريس، وبرامج التطوير النوعي.. إلخ) أثناء العام الدراسي حسب الاحتياج التعليمي والموازنة.

11- عدم التكليف (الندب) للمدارس التي عليها طلبات نقل داخلي.

12- إنهاء تكليف جميع المكلفين (الندب) أثناء العام الدراسي وإعادتهم إلى مدارسهم الأصلية في نظام نور.

13- يعتبر اعتماد نتيجة النقل الداخلي إنهاءً لجميع قوائم الانتظار عليها.

14- موازنة أنصبة المعلمين في المدارس المشتركة وبرامج التربية الخاصة ذات المدير الواحد باعتبارها مدرسة واحدة ولا ينتظر اكتمال أنصبة المعلمين في المرحلة أو البرنامج لإجراء الموازنة.

15- معلمو التربية الخاصة المنقولون إلى قطاعات رصد فيها احتياج تعليمي ثم أغلق البرنامج في القطاع المنقولين إليه ولا يوجد فيها احتياج يتم التعامل معهم بعد التنسيق مع الإدارة العامة لشؤون المعلمين وفق الآتي:

أ. تكليفهم حسب الاحتياج التعليمي في أي قطاع تابع لإدارة التعليم ويوجد فيه برنامج يناسب تخصصهم وفق الأنظمة والتعليمات.

ب. تكليفهم بمدارس التعليم العام في نفس القطاع وفق الآتي:

• إذا كان مؤهله بكالوريوس تربية خاصة يكلف بالتدريس في المرحلة الابتدائية.

• إذا كان مؤهله دبلوم بعد البكالوريوس في تخصصات التعليم العام يكلف حسب تخصصه في البكالوريوس؛ وفق مرحلة المؤهل لحين إعادة البرنامج أو نقلهم في النقل الخارجي.

16- التأكيد على أن يكون التدريس في مرحلة رياض الأطفال من المعلمات المتخصصات في مرحلة رياض الأطفال واستثمار المعلمات غير المتخصصات في رياض الأطفال حسب الاحتياج التعليمي وفق تخصصاتهن.

17- حصر معلمي التعليم العام الذين يعملون في معاهد وبرامج التربية الخاصة واحتسابهم ضمن موجود التعليم العام، وينقلون حسب تخصصاتهم الأساسية إلى مدارس التعليم العام وعند الحاجة لتكليفهم في برامج ومعاهد التربية الخاصة فيتم التكليف حسب دليل الاستثمار الأمثل لشاغلي الوظائف التعليمية.

18- حصر المعلمين الذين تم إلغاء تخصصاتهم أو دمجها بسبب التعديل أو الحذف على الخطة الدراسية وإعادة- توزيعهم على المراحل التي يمكن الاستفادة منهم فيها.

19- إسناد التدريس في مراكز ومدارس تعليم الكبار ومحو الأمية المسائية بنظام المكافأة، ويتم معاملة فصول تعليم الكبيرات الصباحي المشتركة مع التعليم العام كمدرسة واحدة.

20- المعلمين المكلفين في مراكز ومدارس تعليم الكبار ومحو الأمية المسائية بنظام المكافأة لا يتم تخفيض أنصبتهم التدريسية في مدارسهم الرئيسية.

21- معالجة وضع المكلفين من شاغلي الوظائف التعليمية بالزيادة عن المعيار العددي للتشكيلات المدرسية والإشرافية من خلال إدارة شؤون المعلمين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وذلك بإعادة توجيههم وفق الاحتياج على التشكيلات المكلفين عليها في نفس القطاع أو توجيههم كمعلمين وفق الاحتياج والموازنة.

22- يتم إسناد تدريس جميع تخصصات الاحتياج التعليمي في جميع المراحل وفقاً لدليل الاستثمار الأمثل لشاغلي الوظائف التعليمية.

23- يتم إسناد جميع المواد التدريسية في المرحلة الابتدائية والطفولة المبكرة باستثمار جميع

24- تجرى مفاضلة النقل الداخلي وفق الترتيب الآتي:

أولاً: تاريخ المباشرة بالشهر والسنة في التعليم مطروح منه أيام الغياب بدون عذر ويرصد الغياب بنوعيه من تاريخ 16/ 1/ 1444هـ حتى تاريخ 16/ 11/ 14444هـ.