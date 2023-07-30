أكد تقرير اليوم الأحد أن وزارة التعليم السعودية ستعلن عن المرشحين لـ 11551 وظيفة تعليمية لا يزال التقدم عليها سارياً يوم الثلاثاء المقبل.

وذكرت صحيفة “عكاظ” السعودية أن وزارة التعليم ستغلق، مساء اليوم الأحد، باب التقديم لـ ١١،٥٥١ وظيفة تعليمية في ٧ تخصصات جامعية شاغرة في ٤٧ إدارة تعليم بمناطق ومحافظات المملكة. وسيتم التعيين عليها بنظام التعاقد المكاني على رتبة معلم ممارس.

وتستعد الوزارة لإعلان أسماء المرشحين لإجراء المقابلات الشخصية يوم الثلاثاء المقبل، ومن ثم إنهاء إجراءات الكشف الطبي، واستكمال ملفات الترشيح لتكون مباشرة المعينين والمعينات في ٢٦ محرم 1445 هـ (13 أغسطس/آب 2023)، مع عودة الكوادر الإدارية والتعليمية في مراحل التعليم العام الثلاث استعداداً لبداية العام الدراسي الجديد ١٤٤٥هـ في ٤ صفر القادم (20 أغسطس/آب 2023).

وكانت الوزارة بدأت يوم الثلاثاء الماضي 25 يوليو/تموز فتح باب التقديم على 11.551 ألف وظيفة تعليمية للعام الدراسي 1445هـ، في أكثر من 350 تخصصاً في إدارات التعليم للجنسين بنظام التعاقد من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف (منصة جدارات). وينتهي التقديم على الوظائف المعلنة مساء اليوم الأحد 12/ 1 /1445هـ؛ الموافق 30 يوليو/تموز 2023 الساعة 11:00 مساءً، وفق ضوابط وشروط شغل الوظائف التعليمية وفي المناطق المحددة للوظائف.

وأكدت الوزارة، في وقت لاحق، أن معابير المفاضلة على الوظائف الجديدة سيكون حسابها على النحو التالي: ۲۰ بالمئة للمعدل التراكمي و٢٠ بالمئة لأقدمية التخرج من الجامعة، و٢٠ بالمئة لدرجة اختبار الرخصة المهنية (العام)، و٤٠ بالمئة لدرجة اختبار الرخصة المهنية (التخصص).