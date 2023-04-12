وزارة التعليم تبرر وقف نقل المعلمين السعوديين

أكدت وزارة التعليم السعودية أن تحقيق طلب النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات يتم وفقاً للاحتياج التعليمي والموازنة بين قطاعات النقل على التخصص.

وأوضحت الوزارة، بحسب وسائل إعلام محلية، أنه لتحقيق ذلك يلزم عدم إحداث عجز في مقر عمل المعلم في القطاع المطلوب النقل منه وفي حال إحداثه عجزاً يتم تجاوزه والانتقال إلى الذي يليه حسب المفاضلة، حيث إن الأصل بقاء الموظف في مقر عمله.

وأكدت، في القواعد التنظيمية لنقل شاغلي الوظائف التعليمية للعام 1444هـ، أن عملية إجراء النقل تقوم بمحاولة تحقيق أفضل رغبة للمتقدم عن طريق نقله على رغبة أو أكثر خلال عملية إجراء النقل الخارجي؛ حتى تصل لأفضل رغبة ممكنة، وبالتالي سيتغير مقر عمل المعلم وقطاعه في كل مرة، مما يترتب عليه إعادة مفاضلته مع المتقدمين في القطاع الجديد حسب احتياج ذلك القطاع، مشيرةً إلى أنه لا يلزم عند إلغاء نقل أحد المتقدمين لأي سبب كان أن ينقل الذي يليه؛ حرصاً على استقرار العملية التعليمية.

وأضافت أن تسديد الاحتياج يكون في القطاع المنقول إليه بدءا من المرحلة الثانوية ثم المرحلة المتوسطة ثم المرحلة الابتدائية، مشيرةً إلى أنه يفاضل جميع المتقدمين على النقل بمن فيهم المكلفون بأعمال غير التدريس (التشكيلات الإشرافية – التشكيلات المدرسية) بالنقل كمعلمين وفق هذه القواعد، وليس لهم حق المطالبة بالنقل على الأعمال المكلفين بها، ويستثنى من ذلك المعينون من وزارة الموارد البشرية على تخصص إرشاد طلابي، فيفاضلون حسب أعمالهم الواردة في قرارات التعيين.

وكانت #وزارة_التعليم أعلنت، مساء الأربعاء الماضي، عن مواعيد إجراءات #النقل_الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1444هـ وفق القواعد التنظيمية لإجراءات النقل وذلك ضمن استراتيجية الوزارة لتهيئة البيئة التعليمية المناسبة والاستثمار في الكوادر التعليمية.

وحددت الوزارة الإعلان عن نتائج إجراءات #النقل_الخارجي يوم الخميس 28/ 10/ 1444هـ (19/5/2023) كما حددت الأول من شهر ذي القعدة إلى الخامس من الشهر نفسه 1-5/ 11/ 1444هـ (21-25/5/2023) فترة للاعتراض على نتيجة إجراءات النقل من خلال نظام نور، بالإضافة إلى اعتماد النتيجة النهائية يوم الأحد الموافق 8 / 11/ 1444هـ.

وتراعي القواعد التنظيمية لإجراءات النقل مبدأ تكافؤ الفرص في نقل شاغلي الوظائف التعليمية، وحفظ حقوق المتقدمين وإعطاء نقاط لكل متقدم حسب خدمته، إلى جانب تمييز المعلمين ذوي الأداء العالي وتقديرهم.

وأوضحت الوزارة أنها ستتيح التقديم على #إجراءات_النقل_الخارجي من خلال نظام نور اعتباراً من اليوم الأحد 18 /9/ 1444هـ (9/4/2023) على أن تستمر فترة التقديم إلى يوم الخميس الموافق 7 /10/ 1444هـ (27/4/2023).