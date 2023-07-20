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Posted inأخبار أريبيان بزنس

وزارة التعليم السعودية: آلاف الوظائف للجنسين

طرحت وزارة التعليم السعودية آلاف الوظائف التعليمية في عدد من التخصصات

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وزارة التعليم السعودية
طرحت وزارة التعليم السعودية آلاف الوظائف التعليمية في عدد من التخصصات

طرحت وزارة التعليم السعودية 11551 وظيفة تعليمية للعام الدراسي 1445هـ في عدد من التخصصات في إدارات التعليم للجنسين بنظام التعاقد من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف “جدارات“.

وحددت الوزارة يوم الثلاثاء المقبل 7/ 1 /1445هـ الموافق 25 يوليو/تموز 2023 اعتباراً من الساعة 9:00 صباحاً موعداً لبداية التقديم على الوظائف المعلنة وينتهي يوم الأحد 12/ 1 /1445هـ الموافق 30 يوليو/تموز 2023 الساعة 11:00 مساءً، وفق ضوابط وشروط شغل الوظائف التعليمية وفي المناطق المحددة للوظائف.

وأضافت أنه سيتم التعويض بمتقدمين آخرين عن غير المجتازين أو المنسحبين من القائمة الرئيسية وفقاً لنتائجهم بالترشيح، وذلك بعد إتمام المقابلات الشخصية.

للمزيد من التفاصيل والاطلاع على التخصصات المتاحة يمكنكم زيارة بوابة وزارة التعليم على الرابط الإلكتروني.

فتح باب التقديم على ترقيات الوظائف التعليمية في السعودية
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