تبدأ وزارة التعليم السعودية، اليوم الأحد، في استقبال طلبات العدول عن النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات الراغبين بذلك، من خلال نظام “نور”.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن استقبال الطلبات سيكون لمدة يومين (15- 16) من ذي القعدة (4 و5 يونيو/حزيران 2023)، وفق الشروط والضوابط المنظمة للعدول، والموضحة في النظام ضمن “الإقرار” قبل تقديم الطلب؛ ليتسنى لإدارات التعليم العمل على إنهاء متطلبات الاحتياج التعليمي.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة التعليم على تحقيق الاستقرار للمعلمين والمعلمات، ومراعاة لبعض الحالات التي تستدعي ظروفها “العدول”، بعد تحقيق الرغبات في إجراءات النقل الخارجي لهذا العام 1444هـ.

وكانت وزارة التعليم السعودية أعلنت، يوم 18 مايو/أيار الماضي، عن نتيجة إجراءات #حركه_النقل_الخارجي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي 1444 التي اعتمدت قواعدها التنظيمية على مبدأ تكافؤ الفرص في نقل شاغلي الوظائف التعليمية وحفظ حقوق المتقدمين والمتقدمات وتحقيق الاستقرار المهني والوظيفي.

وأوضحت وزارة التعليم أن نسبة من شملهم #النقل_الخارجي تجاوزت أكثر من 45 بالمئة من المتقدمين والمتقدمات للنقل بين المناطق والمحافظات، وبلغ عددهم أكثر من 30 ألفاً من شاغلي الوظائف التعليمية، كما تم تحقيق الرغبة الأولى في طلب النقل لأكثر من 72 بالمئة من المتقدمين والمتقدمات.