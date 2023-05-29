وزارة التعليم السعودية توقف نقل الطلاب ورقياً

أكدت صحيفة أن وزارة التعليم السعودية أوقفت، حديثاً، التعامل بالمعاملات الورقية الخاصة بنقل الطلاب بين المدارس وأصبحت إلكترونية.

وذكرت صحيفة “اليوم” السعودية أن الإدارات التعليمية شددت، في بيان، على أهمية تفعيل خدمة النقل المباشر للطلاب والطالبات من قبل ولي الأمر في نظام نور الإلكتروني، وقبول الطلاب في المدارس التي يرغب ولي الأمر نقل أبنائه لها من خلال الاكتفاء بالإجراء الإلكتروني، دون الحاجة إلى المعاملة الورقية التي كان يقدمها ولي الأمر إلى المدارس.

وأكدت إدارات التعليم على أهمية تسكين الطلاب في الفصول الدراسية المنقول إليها الطلاب، وتمكينهم من الدراسة بعد قبولهم إلكترونياً.

ويوفر نظام نور كل السبل والوسائل التي تخدم الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين، بما يحقق أقصى استفادة للطلاب والخروج بأفضل النتائج التعليمية.

ومن الخدمات التي يقدمها نظام نور للطلاب هي خدمة النقل المدرسي.