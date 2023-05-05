أعلنت وزارة التعليم السعودية عن موعد التسجيل الإلكتروني للطلاب والطالبات المستجدين في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد 1445هـ في المدارس الحكومية بدءاً من يوم الأحد المقبل 17 شوال ويستمر إلى 28 شوال 1444 هـ.

ويمكن التسجيل من خلال رابط خدمة “التسجيل الإلكتروني”، الذي سيتم إرساله تباعاً على هواتف أولياء أمور الطلاب والطالبات المؤهلين للتسجيل.

خدمة "التسجيل الإلكتروني" الجديدة، والتي ستُسهم في تنظيم قبول الطلبة المستجدين في أكثر من 12 ألف مدرسة ابتدائية حكومية بالمملكة لعام 1445هـ. pic.twitter.com/Te4CwohNsi — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) May 4, 2023 خدمة التسجيل الإلكتروني

وتسهم الخدمة الإلكترونية الجديدة في تنظيم آلية التسجيل والقبول في أكثر من 12 ألف مدرسة ابتدائية حكومية في المملكة، ومن المتوقع أن يستفيد منها أكثر من 450 ألف طالب وطالبة، حيث تهدف لتطوير وتحسين تجربة أولياء الأمور في تسجيل أبنائهم إلكترونياً دون مراجعة المدرسة،

وتوفير فرص عادلة لهم للالتحاق بالمدارس القريبة من سكنهم، كما تمنح أولياء الأمور فرصة تعديل الرغبات لاحقاً وفقاً لظروفهم.

وتعتمد آلية عمل الخدمة الجديدة على المفاضلة بتطبيق المعايير المناسبة بين الطلاب والطالبات المستجدين؛ لاستيعابهم في المدارس المحدّدة، من خلال الربط الإلكتروني مع البيانات المسجلة في الجهات ذات العلاقة، وفقاً لحوكمة دقيقة ودخول آمن من خلال النفاذ الوطني الموحد.