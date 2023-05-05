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وزارة التعليم السعودية تعلن موعد التسجيل الإلكتروني للطلبة المستجدين

أعلنت وزارة التعليم موعد التسجيل الإلكتروني للطلاب المستجدين في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 1445هـ

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أعلنت وزارة التعليم موعد التسجيل الإلكتروني للطلاب المستجدين في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 1445هـ

أعلنت وزارة التعليم السعودية عن موعد التسجيل الإلكتروني للطلاب والطالبات المستجدين في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد 1445هـ في المدارس الحكومية بدءاً من يوم الأحد المقبل 17 شوال ويستمر إلى 28 شوال 1444 هـ.

ويمكن التسجيل من خلال رابط خدمة “التسجيل الإلكتروني”، الذي سيتم إرساله تباعاً على هواتف أولياء أمور الطلاب والطالبات المؤهلين للتسجيل.

خدمة التسجيل الإلكتروني

وتسهم الخدمة الإلكترونية الجديدة في تنظيم آلية التسجيل والقبول في أكثر من 12 ألف مدرسة ابتدائية حكومية في المملكة، ومن المتوقع أن يستفيد منها أكثر من 450 ألف طالب وطالبة، حيث تهدف لتطوير وتحسين تجربة أولياء الأمور في تسجيل أبنائهم إلكترونياً دون مراجعة المدرسة،

وتوفير فرص عادلة لهم للالتحاق بالمدارس القريبة من سكنهم، كما تمنح أولياء الأمور فرصة تعديل الرغبات لاحقاً وفقاً لظروفهم.

وتعتمد آلية عمل الخدمة الجديدة على المفاضلة بتطبيق المعايير المناسبة بين الطلاب والطالبات المستجدين؛ لاستيعابهم في المدارس المحدّدة، من خلال الربط الإلكتروني مع البيانات المسجلة في الجهات ذات العلاقة، وفقاً لحوكمة دقيقة ودخول آمن من خلال النفاذ الوطني الموحد.

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