تغلق وزارة التعليم السعودية، يوم الخميس 22 من شهر رمضان 1444 هـ (13/4/2023)، باب التقديم على طلبات تقاعد شاغلي الوظائف التعليمية من المعلمين والمعلمات للعام الدراسي الحالي 1444 وذلك عبر نظام “فارس” الإلكتروني مع إرفاق المستندات والوثائق المطلوبة كافة.

وسمحت وزارة التعليم هذا العام، بحسب صحيفة “عكاظ” المحلية، بتمديد فترة التقديم على التقاعد لمدة زادت على ستة أشهر على خلاف العادة خلال السنوات الماضية، مع إتاحة العدول عن طلب التقاعد قبل اعتماد الطلب رسمياً في نظام فارس.

وأكدت الوزارة أن التقديم على التقاعد سيكون متاحاً لمن أكمل صافي خدمة 25 عاماً فأكثر، على أن يكون يوم الرابع من شهر ذي الحجة القادم، الذي يمثل اليوم الأخير في العام الدراسي الحالي 1444، آخر يوم دوام لشاغلي الوظائف التعليمية الذين تقدموا بطلبات تقاعد خلال هذا العام، وصدرت لهم قرارات التقاعد رسمياً.