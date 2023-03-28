. .. by . ..

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنس

وزارة التعليم السعودية تحدد أخر موعد للتقديم على تقاعد المعلمين

تغلق وزارة التعليم السعودية باب التقديم على طلبات تقاعد شاغلي الوظائف التعليمية من المعلمين والمعلمات عبر نظام “فارس” الإلكتروني

. .. by . ..
وزارة التعليم السعودية بعد أيام باب التقديم على طلبات تقاعد شاغلي الوظائف التعليمية من المعلمين والمعلمات

تغلق وزارة التعليم السعودية، يوم الخميس 22 من شهر رمضان 1444 هـ (13/4/2023)، باب التقديم على طلبات تقاعد شاغلي الوظائف التعليمية من المعلمين والمعلمات للعام الدراسي الحالي 1444 وذلك عبر نظام “فارس” الإلكتروني مع إرفاق المستندات والوثائق المطلوبة كافة.

وسمحت وزارة التعليم هذا العام، بحسب صحيفة “عكاظ” المحلية، بتمديد فترة التقديم على التقاعد لمدة زادت على ستة أشهر على خلاف العادة خلال السنوات الماضية، مع إتاحة العدول عن طلب التقاعد قبل اعتماد الطلب رسمياً في نظام فارس.

وأكدت الوزارة أن التقديم على التقاعد سيكون متاحاً لمن أكمل صافي خدمة 25 عاماً فأكثر، على أن يكون يوم الرابع من شهر ذي الحجة القادم، الذي يمثل اليوم الأخير في العام الدراسي الحالي 1444، آخر يوم دوام لشاغلي الوظائف التعليمية الذين تقدموا بطلبات تقاعد خلال هذا العام، وصدرت لهم قرارات التقاعد رسمياً.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا