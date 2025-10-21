وزارة التعليم السعودية: برنامج فرص.. فرصتك مستمرة

أعلنت وزارة التعليم السعودية اليوم الثلاثاء أن برنامج فرص لا يزال يتيح استقبال طلبات #النقل_الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية (#برنامج_فرص) عبر حسابات المعلمين والمعلمات في #نظام_فارس الإلكتروني.

وقالت وزارة التعليم في تغريدة عبر منصة إكس “#برنامج_فرص.. فرصتك مستمرة”.

ما هو برنامج “فرص“؟

هو برنامج يهدف إلى سد الاحتياج، وفق الفرص المعلنة على مستوى الوزارة وإدارات التعليم والمدارس ومعاهد وبرامج التربية الخاصة الحكومية، مستندة إلى الكفاءات والجدارات.

من هي الفئات المستهدفة ببرنامج فرص؟

يستهدف البرنامج جميع موظفي وزارة التعليم ممن تنطبق عليهم الشروط المعلنة على أن يتاح التقديم للمعينين بنظام العقود اللائحية للفرص داخل نطاق إدارة التعليم العامة بشرط وجود تقييم أداء وظيفي للعامين الدراسيين السابقين.

ما أنواع الفرص الوظيفية؟

تتنوع الفرص الوظيفية على مستوى المدارس من معلمين (وفق التخصص والمرحلة) والتشكيلات المدرسية والتشكيلات الإشرافية وغيرها من الوظائف الإدارية حسب الاحتياج.

أين يتم الإعلان عن برنامج فرص؟

يكون الاطلاع على تفاصيل الإعلان والتقديم من خلال حساب المستفيد في النظام الإلكتروني المعتمد.

ما الهدف من طرح برنامج فرص؟

تعزيز الكفاءات الوظيفية، وترشيح الأجدر لسد الاحتياج التعليمي.

ما هي عناصر المفاضلة في برنامج فرص؟

يتم بناء عناصر المفاضلة على مبدأ الكفاءة والجدارة، حيث تضمنت معايير المفاضلة عناصر للنمو المهني كساعات التطوير المهني والرخصة والرتبة التعليمية، وتعزيزاً لقيم الأداء تضمنت درجة الأداء الوظيفي والغياب، وتقدير للعمل التطوعي اعتمد عنصر لساعات التطوع، كم شملت المعايير نقاطاً لسنة التقديم لمن تقدم للنقل الخارجي قبل 1443 هـ ونقاط الخدمة تقديراً لخدمة العلم، بالإضافة لنقاط للمشرف التربوي ومدير المدرسة.

كيف يستفيد المعلمون ذوو الظروف الخاصة من برنامج فرص؟

أعدت الوزارة قواعد تنظيمية لدعم ذوي الظروف الخاصة ويمكن الاطلاع عليها عبر موقع وكالة الموارد البشرية التابعة للوزارة.

في حال وجود اختلاف في البيانات الوظيفية أثناء التقديم على برنامج فرص ما هو الإجراء؟

عليك التأكد من صحة البيانات الوظيفية وتحديثها في أنظمة الوزارة وذلك من خلال إدارة الموارد البشرية بإدارات التعليم وفق المتبع نظاماً قبل التقدم بالطلب.

ما الخطوات اللازمة بعد الترشيح بشكل نهائي؟

استكمال إجراءات إخلاء الطرف، والمباشرة في مقر عمله الجديد، وفقاً لتاريخ المباشرة المحدد في القرار.

هل يوجد مقابلة شخصية للمرشحين على برنامج فرص؟

يتم تحديد إجراء مقابلات شخصية للمرشحين من عدمه وفق متطلبات الفرص الوظيفية المعلنة في التشكيلات الإشرافية والتشكيلات المدرسية وغيرها.

متى يمكنني التقديم على برنامج فرص؟

سيتم الإعلان عن الفرص من خلال المنصات الرسمية المختلفة ويمكن بعدها زيارة النظام الإلكتروني والتقديم.

استقبال الطلبات

بدأت وزارة التعليم السعودية، يوم الأحد الماضي، في استقبال طلبات #النقل_الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية (#برنامج_فرص) عبر حسابات المعلمين والمعلمات في #نظام_فارس الإلكتروني.

وحدّدت الوزارة نقاط المفاضلة للبرنامج؛ الذي تم إقراره اعتباراً من العام الدراسي الماضي 1446هـ، ليكون بديلاً عن حركة نقل المعلمين والمعلمات الخارجية، التي كانت تعلن بعد نهاية العام الدراسي.

وأوضحت الوزارة أن الحد الأعلى من نقاط المفاضلة على الفرص للمعلمين والمعلمات في المدارس ستكون وفقاً للآتي

اختبار التخصص للرخصة المهنية التعليمية 35 نقطة (درجة اختبار التخصص المعتمد في رخصة مهنية سارية).

2- الاختبار التربوي العام للرخصة المهنية التعليمية 25 نقطة (درجة الاختبار التربوي المعتمد في رخصة مهنية سارية).

3- نقاط التطوير المهني 25 نقطة (وفق دليل احتساب نقاط التطوير المهني المكتسبة خلال العام الذي يسبق تاريخ التقديم).

4- متوسط تقييم الأداء الوظيفي للعامين الدراسيين السابقين 30 نقطة (يحسب متوسط درجة الأداء الوظيفي لآخر عامين دراسيين).

5- أيام الغياب دون عذر 14 نقطة (خصم نقطة عن كل يوم غياب دون عذر خلال العام الذي يسبق تاريخ التقديم).

6- رتبة الوظيفة التعليمية 8 نقاط (معلم – مساعد معلم 2 ممارس 4 متقدم 6 خبير 8).

7- ساعات التطوع 20 نقطة (نقطة لكل ساعة تطوع مسجلة خلال العام الذي يسبق تاريخ التقديم).

8- نقاط سنة التقديم لمن تقدم للنقل قبل العام 1443هـ 13 نقطة (نقطة عن كل سنة).

9- الخدمة الوظيفية 25 نقطة (نقطة عن كل سنة).

10- من يعمل ضمن التشكيلات الإشرافية أو مديراً لمدرسة وقت التقديم 5 نقاط (لمن لهم قرارات تكليف فعالة في نظام فارس وقت التقديم).

وأوضحت الوزارة أن نقاط المفاضلة على الفرص للتشكيلات الإشرافية والمدرسية ستكون وفقاً للآتي:

1- اختبار التخصص للرخصة المهنية التعليمية 35 نقطة (درجة اختبار التخصص المعتمد في رخصة مهنية سارية).

2- الاختبار التربوي العام للرخصة المهنية التعليمية 25 نقطة (درجة اختبار التربوي المعتمد في رخصة مهنية سارية).

3- نقاط التطوير المهني 25 نقطة (وفق دليل احتساب نقاط التطوير المهني المكتسبة خلال العام الذي يسبق تاريخ التقديم).

4- متوسط تقييم الأداء الوظيفي للعامين الدراسيين السابقين 30 نقطة (يحسب متوسط درجة الأداء الوظيفي لأخر عامين دراسيين).

5- أيام الغياب دون عذر 14 نقطة (خصم نقطة عن كل يوم غياب دون عذر خلال العام الذي يسبق تاريخ التقديم).

6- رتبة الوظيفة التعليمية 8 نقاط (معلم مساعد – معلم 2 ممارس 4 متقدم 6 خبير 8.

7- ساعات التطوع 20 نقطة (نقطة لكل ساعة تطوع مسجلة خلال العام الذي يسبق تاريخ التقديم).

8- الخدمة الوظيفية 30 نقطة (نقطة عن كل سنة).

9- الخبرة في مجال العمل المرشح له 13 نقطة (نقطة عن كل سنة في نفس مجال الفرصة).

وأوضحت الوزارة أنه عند التساوي بين المتقدمين في نقاط المفاضلة بحسب نوع الفرصة يتم التفضيل بالأعلى وفق الترتيب الآتي:

اختبار التخصص للرخصة المهنية التعليمية.

الاختبار التربوي العام للرخصة المهنية التعليمية.

متوسط الأداء الوظيفي.

الغياب دون عذر (الأقل).

تاريخ المباشرة.