ألزمت وزارة التعليم السعودية المرشح للإيفاد والابتعاث بالتعهد بالموافقة على المهمة التعليمية التي يكلف بها وعلى مقرها ومدتها بعد الحصول على المؤهل وفق الاحتياج التعليمي.

وتغلق وزارة التعليم يوم الخميس بعد المقبل 28 شوال 1444 هـ (18 مايو/أيار 2023) باب التقديم على برامج الإيفاد والابتعاث لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي القادم.

وشددت الوزارة، بحسب وسائل إعلام محلية، على أن التقديم سيقتصر على التخصصات المحددة وهي التخصصات العلمية، وتخصصات التقنية والمعلومات، واللغة الإنجليزية، واللغة الصينية، والفنون، والطفولة، والتوجيه والإرشاد الطلابي وعدم تجاوزها، دعماً للمهارات التخصصية وممارساتهم التدريسية على أن ترفع الطلبات بعد تحديد الاحتياج من قبل اللجان التنفيذية في إدارات التعليم وإجراء المقابلات واستكمال الإجراءات اللازمة للمرشحين والرفع بترشيحات منسوبي الإدارات للإدارة العامة للإيفاد والابتعاث في الوزارة عن طريق الخدمة الذاتية في نظام فارس، وفق سلسلة الاعتمادات والجدول الزمني على أن يباشر المبتعث أو المبتعثة الدراسة خلال ستة أشهر من تاريخ صدور قرار الابتعاث.