وزارة الاستثمار السعودي تنظّم منتدى الاستثمار السوري السعودي 2025 في دمشق

أعلنت وزارة الاستثمار السعودية عن تنظيمها “منتدى الاستثمار السوري-السعودي 2025” في العاصمة السورية دمشق، وذلك بمشاركة من ممثلي القطاعين العام والخاص من الطرفين بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية واستكشاف فرص التعاون الاستثماري المشترك. يأتي تنظيم المنتدى في إطار زيارة وفد سعودي رسمي إلى سوريا، ويشمل ممثلين عن القطاع الحكومي والقطاع الخاص، حيث ستُعقد لقاءات ثنائية وورش عمل موسعة لبحث سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية، مشيرة إلى أن المنتدى سيتضمن إعلان عدد من الصفقات والمشاريع المشتركة ومذكرات التفاهم بين شركات ومؤسسات من البلدين بحسب بيان رسمي. ولفتت وزارة الاستثمار السعودية أنها ستعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية في المملكة والحكومة السورية لتسهيل خطوات استكشاف الفرص الاستثمارية وتذليل العقبات أمام المستثمرين، بما يُحقق المصلحة المشتركة ويُسهم في دعم جهود إعادة الإعمار والتنمية في سوريا. وأشارت الوزارة إلى أن هذه المبادرة تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السعودية بتعزيز العلاقات مع سوريا، واستمراراً للدعم المقدم لها في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية، بما يخدم مصالح الشعب السوري ويُرسخ روابط التعاون بين البلدين. ودعت الوزارة الشركات المهتمة بالاستثمار في سوريا إرسال رسالة إلى البريد الإلكتروني (إلى العنوان- هنا) بمعلومات شاملة عن الشركة، وطبيعة نشاطها، والقطاع المستهدف في سوريا.

في خطوة تعكس حرص القيادة على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع سوريا🇸🇦🇸🇾

وزارة الاستثمار تنظّم منتدى الاستثمار السوري السعودي 2025 في دمشق، بمشاركة واسعة من القطاعين العام والخاص.

المنتدى يهدف إلى استكشاف فرص التعاون وتوقيع اتفاقيات تعزز التنمية المستدامة وتخدم مصالح الشعبين الشقيقين. pic.twitter.com/Lj7iG0R3BB — وزارة الاستثمار (@MISA) July 22, 2025