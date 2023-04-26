أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية أنه سيتم إعلان مخططات الأراضي الجديدة قبل إدراجها في الموقع الخاص للوزارة وفي حال أصبحت متاحة يمكن لأي مواطن الحجز في المخطط المناسب من خلال حسابه الشخصي في برنامج “سكني“.

وجاء ذلك رداً على استفسار مواطن حول توزيع أراض مجانية في شرق مكة المكرمة.

وكان برنامج “سكني” أعلن في منتصف يناير/كانون الثاني الماي عن استفادة 148,876 أسرة سعودية في العام 2022، من جميع الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يتيحها البرنامج إلكترونياً لمستفيديه، ضمن إجراءات سهلة وميسرة، فيما بلغ عدد الأسر التي سكنت مسكنها الأول 158,855 أسرة سعودية، وذلك في إطار سعي البرنامج إلى دعم المستفيدين لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030– برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70 بالمئة بحلول 2030.

وأوضح “سكني” أن عدد الأسر المستفيدة من الخيارات والحلول التي يوفرها للمستفيدين في شهر ديسمبر/كانون الأول 2022 بلغ 10,404 أسر سعودية، فيما بلغ عدد الأسر التي سكنت مسكنها الأول في ذات الشهر 9422 أسرة سعودية.

ويتيح “سكني” باقات دعم اختيارية جديدة ضمن حلوله وخياراته المقدمة للأسر السعودية، ليصل عدد الخيارات السكنية والتمويلية إلى 9 خيارات، إذ شملت الباقات الجديدة (باقة الدعم المقدم، وباقة الإيجار، وباقة الأثاث، وباقة البناء الذاتي، وباقة تجديد المسكن)، حيث تمنح هذه الباقات المستفيد حلولاً مرنة ومتعددة، عبر تقديم دعم فوري غير مسترد لمستفيدي الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء والبناء الذاتي، بالشراكة مع صندوق التنمية العقارية والجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل والمطورين العقاريين، لافتاً النظر إلى أنها تأتي إيماناً من “سكني” باستمرارية الدعم السكني وأهمية تنوع الخيارات التمويلية والسكنية لتسريع وتيرة تملك الأسر السعودية لمنازلهم.

ويُقدم موقع وتطبيق “سكني” مجموعة متنوعة من التسهيلات والخدمات السكنية التي تشمل المستشار العقاري، وإصدار شهادات ضريبة التصرفات العقارية للمنزل الأول، والحصول على عرض أسعار الجهات التمويلية، وإصدار عقود الأراضي إلكترونياً، والاستفادة من خدمة التصاميم الهندسية و”المقاول المعتمد”، وخدمة التمويل الإلكتروني و”السوق العقاري”، فضلاً عن التسجيل والاستحقاق الفوري، وإصدار رخص البناء إلكترونياً.

ويمكن الاستفادة من جميع الخدمات والخيارات السكنية والحلول التمويلية من خلال الرابط https://sakani.sa أو بالاتصال على الرقم الموحّد للعناية بالمستفيدين (199090) للإجابة على جميع التساؤلات والاستفسارات، أو زيارة مركز “سكني” الشامل في الرياض وجدة والمدينة المنورة والخبر.