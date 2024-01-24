سامر باطر by سامر باطر

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ورشة عمل متخصصة حول تقنيات الواقع الافتراضي في متحف المستقبل

إطلاق ورشة عمل تمثل فرصة للشباب للتعرف على أحدث تقنيات الواقع الافتراضي وتطوير مهاراتهم في استخدام أحدث التطبيقات والممارسات المبتكرة في هذا المجال.

سامر باطر by سامر باطر
متحف المستقبل

في إطار مبادرات متحف المستقبل الهادفة إلى نشر المعرفة المستقبلية لدى الشباب، ستنظم ورشة عمل متخصصة بعنوان “رحلة إلى المستقبل” يوم الأحد القادم 28 يناير، بهدف إتاحة الفرصة للشباب للتعرف على أحدث تقنيات الواقع الافتراضي وتطوير مهاراتهم في استخدام أحدث التطبيقات والممارسات المبتكرة في هذا المجال.

وتهدف الورشة التي يستضيفها المتحف بالتعاون مع “غييك اكسبريس”، أول مدرسة للتكنولوجيا عبر الإنترنت تركز على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى الجمع بين مهارات التعبير الشخصي والفن الرقمي لتحويل البيئة المحيطة إلى تجربة مبتكرة في عالم الواقع الافتراضي. 

وقال ماجد المنصوري نائب المدير التنفيذي لـ “متحف المستقبل”: “نهدف من تنظيم هذه المبادرة إلى تعزيز نشر المعرفة المستقبلية لدى رواد المستقبل عبر تجربة تطبيقية وعملية تشجع الشباب على الإبداع والابتكار، ومواكبة أحدث التقنيات المتقدمة، والتعرف على تطبيقاتها المتنوعة، بما يساعدهم على توظيف أدوات التكنولوجيا في تصميم المستقبل”.

وتركز ورشة العمل على تطوير مهارات المشاركين في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والبرمجة، فضلاً عن استخدام أحدث أدوات التكنولوجيا التعليمية ومنصات التكنولوجيا المختلفة. وسيتجول المشاركون في أرجاء متحف المستقبل لاكتشاف أقسامه ومعروضاته، وتطوير أفكار جديدة ومميزة في عالم الواقع الافتراضي باستخدام أداة (CoSpaces) لإضافة لمسة من التفاعل والرسوم المتحركة. كما ستتاح لهم فرصة تجربة كاميرات 360 درجة لاستكشاف آفاق جديدة في عالم الواقع الافتراضي.

ويمكن للراغبين بالتسجيل في ورشة العمل “رحلة إلى المستقبل” التي ينظمها “متحف المستقبل” عبر الرابط الإلكتروني (هنا).

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...